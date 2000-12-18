Раздел: Авто
Chevrolet Silverado получил яркий тюнинг
Обилие хрома и спойлеров
В сети появилась фотография тюнингованного пикапа Chevrolet Silverado 1500, в оформление экстерьера которого использованного множество дополнительных аэродинамических элементов и обилие хрома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Никаких данных о машине нет. Её случайно сфотографировали на дорогах общего пользования. Всем известно, что дополнительные настройки, фактически, призваны улучшить внешний вид автомобиля. Однако, как показывает практика, иногда они оставляют желать лучшего.
Фото тюнингованного пикапа Chevrolet Silverado 1500 с обилием хрома и аэродинамических спойлеров разместило на своих страницах изданий Reddit. Повторимся, никакой информации об автомобиле нет. Как видно на изображении, большая часть кузовных панелей покрыта хромированными наклейками.
Помимо этого, популярный грузовик получил массивную хромированную подножку и массивные хромированные колёса. Также на пикап Chevrolet Silverado было установлено множество аэродинамических спойлеров, которые, как отмечает издание, были сняты с других автомобилей.
Читайте также: Chevrolet подготовила версию пикапа Silverado для спецвойск
Причём, спойлер есть даже на крыше пикапа.
В сети появилась фотография тюнингованного пикапа Chevrolet Silverado 1500, в оформление экстерьера которого использованного множество дополнительных аэродинамических элементов и обилие хрома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Никаких данных о машине нет. Её случайно сфотографировали на дорогах общего пользования. Всем известно, что дополнительные настройки, фактически, призваны улучшить внешний вид автомобиля. Однако, как показывает практика, иногда они оставляют желать лучшего.
Фото тюнингованного пикапа Chevrolet Silverado 1500 с обилием хрома и аэродинамических спойлеров разместило на своих страницах изданий Reddit. Повторимся, никакой информации об автомобиле нет. Как видно на изображении, большая часть кузовных панелей покрыта хромированными наклейками.
Помимо этого, популярный грузовик получил массивную хромированную подножку и массивные хромированные колёса. Также на пикап Chevrolet Silverado было установлено множество аэродинамических спойлеров, которые, как отмечает издание, были сняты с других автомобилей.
Читайте также: Chevrolet подготовила версию пикапа Silverado для спецвойск
Причём, спойлер есть даже на крыше пикапа.
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