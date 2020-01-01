11.06.2020

HRONIKA.info
Общество

Во сколько обойдется украинцам отдых на Азовском море этим летом

Общество

Очередное ослабление карантина: что разрешено с 10 июня

Общество

Скончался пограничник с коронавирусом – ГПСУ

Общество

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали 525 новых случаев

Общество

Сутки на Донбассе: боевики 16 раз нарушали режим тишины

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