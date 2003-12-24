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Раздел: Авто  
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Новая Toyota Crown получает спортивное «обмундирование» Modellista

Новая Toyota Crown получает спортивное «обмундирование» ModellistaToyota Crown получила тюнинг-преобразования от Modellista. Затронули только стилистику.

Toyota представила новый седан Crown пару месяцев назад на Токийском автосалоне как концепт, но близкий к запуску в серию, а теперь габаритная четырёхдверка от Toyota получает одно из первых тюнинг-преобразований. Новшества принадлежат «перу» ателье Modellista, которое можно считать «придворным» для японской «Тойота».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Pro News.

Modellista решил не переусердствовать и заняться только лёгкой переменой экстерьера. Спереди можно заметить бампер с заметно большим количеством металлических акцентов. Переходя к боковому ракурсу, обнаруживаем и отмечаем аэродинамически обусловленные «юбки».

Нельзя пройти мимо новых колёсных дисков, заднего бампера с диффузором и квадратными (а не круглыми) наконечниками выхлопной системы.

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На Toyota Crown от Modellista реально будет посмотреть на Tokyo Auto Salon в Японии, начиная с 12 января. Можно почти с полной уверенностью говорить, что машину с тюнинг-апгрейдом данным удастся получить только на территории страны самураев.
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 Теги: Toyota Crown, Modellista

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Сегодня, 05:26 » Автор: Наталья Кошелева
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