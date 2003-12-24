У BMW появится совершенно новый двигатель для моделей X3 и X4

Он получил название S58.



Американские профильные СМИ, ссылаясь на своих инсайдеров в компании БМВ сообщают, что баварский машиностроитель готовится представить абсолютно новый бензиновый 475-сильный агрегат, который будет приводить в движение кроссоверы X3 и X4 в «горячей» версии M, а также спорткары M3 и M4.



Об этом пишет



Сообщается, что БМВ работает над абсолютно новым бензиновым движком, под кодовым названием S58 и станет преемником S55, который сейчас устанавливается под капот моделей M3 и BMW M4. Уточняется, что мотор от BMW получит 6 цилиндров и систему турбонаддува, что позволит уменьшить выбросы и увеличить топливную эффективность.



Спортивное авто BMW M3, доступное для покупки в данный момент, имеет хорошую мощность в 444 «коней», но новый мотор S58 сможет увеличить эту отдачу до 475 л.с..



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Также новый двигатель отправится под капот BMW X3 M, что позволит авто стать более солидным конкурентом для Mercedes-AMG GLC 63 и Audi SQ5. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Американские профильные СМИ, ссылаясь на своих инсайдеров в компании БМВ сообщают, что баварский машиностроитель готовится представить абсолютно новый бензиновый 475-сильный агрегат, который будет приводить в движение кроссоверы X3 и X4 в «горячей» версии M, а также спорткары M3 и M4.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.com.ua Сообщается, что БМВ работает над абсолютно новым бензиновым движком, под кодовым названием S58 и станет преемником S55, который сейчас устанавливается под капот моделей M3 и BMW M4. Уточняется, что мотор от BMW получит 6 цилиндров и систему турбонаддува, что позволит уменьшить выбросы и увеличить топливную эффективность.Спортивное авто BMW M3, доступное для покупки в данный момент, имеет хорошую мощность в 444 «коней», но новый мотор S58 сможет увеличить эту отдачу до 475 л.с..Также новый двигатель отправится под капот BMW X3 M, что позволит авто стать более солидным конкурентом для Mercedes-AMG GLC 63 и Audi SQ5.



