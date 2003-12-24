» » У BMW появится совершенно новый двигатель для моделей X3 и X4
Раздел: Авто  
0

У BMW появится совершенно новый двигатель для моделей X3 и X4

У BMW появится совершенно новый двигатель для моделей X3 и X4Он получил название S58.

Американские профильные СМИ, ссылаясь на своих инсайдеров в компании БМВ сообщают, что баварский машиностроитель готовится представить абсолютно новый бензиновый 475-сильный агрегат, который будет приводить в движение кроссоверы X3 и X4 в «горячей» версии M, а также спорткары M3 и M4.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.com.ua.

Сообщается, что БМВ работает над абсолютно новым бензиновым движком, под кодовым названием S58 и станет преемником S55, который сейчас устанавливается под капот моделей M3 и BMW M4. Уточняется, что мотор от BMW получит 6 цилиндров и систему турбонаддува, что позволит уменьшить выбросы и увеличить топливную эффективность.

Спортивное авто BMW M3, доступное для покупки в данный момент, имеет хорошую мощность в 444 «коней», но новый мотор S58 сможет увеличить эту отдачу до 475 л.с..

Читайте также: Названы самые популярные цвета авто

Также новый двигатель отправится под капот BMW X3 M, что позволит авто стать более солидным конкурентом для Mercedes-AMG GLC 63 и Audi SQ5.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: BMW, X3, X4

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:32 » Автор: Наталия Невская
     180
     0

Похожие новости по теме

Renault показал новый мощный двигатель Renault показал новый мощный двигатель

Он создан совместно с Mercedes.

Mercedes-Benz выпустила полностью алюминиевый мотор OM 654 Mercedes-Benz выпустила полностью алюминиевый мотор OM 654

Mercedes-Benz выпустила первый в своей истории двигатель под названием OM 654, сделанный из алюминия.

В Детройте показали новый двигатель Ford 1.0 EcoBoost В Детройте показали новый двигатель Ford 1.0 EcoBoost

Двигатель пока находится на стадии тестирования.

Audi R8 получит модернизированный мотор Audi R8 получит модернизированный мотор

Суперкар обзаведется пятицилиндровым мотором с электротурбиной.

«Дастер» получил новый бензиновый мотор «Дастер» получил новый бензиновый мотор

Мощность агрегата составляет 115 лошадиных сил и 156 Нм крутящего момента.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх