Tesla принимает заказы на электрогрузовик

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Опубликованы кадры разгона электрогрузовика Tesla Semi Маск заявил, что электрогрузовик способен разогнаться до скорости в 96 км/ч за 5 с.

Tesla представила первый электрический грузовик Илон Маск заявляет, что сделан шаг, который освободит экономику от использования ископаемого топлива.