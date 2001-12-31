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Tesla принимает заказы на электрогрузовик
В Европе стартовал предварительный заказ на новый электрический грузовик Tesla Semi.
Как заявляет американский производитель, речь пока идет о трех рынках: Нидерландах, Норвегии и Великобритании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Первые европейские клиенты не заставили себя долго ждать. Норвежская компания Asko забронировала 10 электрогрузовиков Tesla Semi, но заявила, что ей нужно узнать больше о новинке до завершения заказа.
Всего же американской компании Tesla уже удалось собрать больше тысячи предварительных заказов на свою грузовую новинку. И это при том, что производство Semi стартует только в 2019 году.
Однако европейская версия инновационного грузовика будет запущена еще позже. Вопрос о том, будет ли Semi нуждаться в специальной адаптации для европейских правил, является открытым вопросом.
Крупнейшим заказчиком на текущий момент выступать логистически гигант США — почтовая компания UPS. Она сделала заказ на 125 электрических грузовиков.
Читайте также: Опубликованы кадры разгона электрогрузовика Tesla Semi
Крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков Pepsi также заказал 100 единиц это новинки.
Как заявляет американский производитель, речь пока идет о трех рынках: Нидерландах, Норвегии и Великобритании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Первые европейские клиенты не заставили себя долго ждать. Норвежская компания Asko забронировала 10 электрогрузовиков Tesla Semi, но заявила, что ей нужно узнать больше о новинке до завершения заказа.
Всего же американской компании Tesla уже удалось собрать больше тысячи предварительных заказов на свою грузовую новинку. И это при том, что производство Semi стартует только в 2019 году.
Однако европейская версия инновационного грузовика будет запущена еще позже. Вопрос о том, будет ли Semi нуждаться в специальной адаптации для европейских правил, является открытым вопросом.
Крупнейшим заказчиком на текущий момент выступать логистически гигант США — почтовая компания UPS. Она сделала заказ на 125 электрических грузовиков.
Читайте также: Опубликованы кадры разгона электрогрузовика Tesla Semi
Крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков Pepsi также заказал 100 единиц это новинки.
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