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Раздел: Авто  
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Tesla принимает заказы на электрогрузовик

Tesla принимает заказы на электрогрузовик В Европе стартовал предварительный заказ на новый электрический грузовик Tesla Semi.

Как заявляет американский производитель, речь пока идет о трех рынках: Нидерландах, Норвегии и Великобритании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Первые европейские клиенты не заставили себя долго ждать. Норвежская компания Asko забронировала 10 электрогрузовиков Tesla Semi, но заявила, что ей нужно узнать больше о новинке до завершения заказа.

Всего же американской компании Tesla уже удалось собрать больше тысячи предварительных заказов на свою грузовую новинку. И это при том, что производство Semi стартует только в 2019 году.

Однако европейская версия инновационного грузовика будет запущена еще позже. Вопрос о том, будет ли Semi нуждаться в специальной адаптации для европейских правил, является открытым вопросом.

Крупнейшим заказчиком на текущий момент выступать логистически гигант США — почтовая компания UPS. Она сделала заказ на 125 электрических грузовиков.

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Крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков Pepsi также заказал 100 единиц это новинки.
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 Теги: Tesla, электромобиль

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Сегодня, 20:11 » Автор: Татьяна Ларина
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