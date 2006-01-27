Раздел: Авто
Американский подросток собрал электрокар из старой Toyota Celica
В США подросток собрал электрокар из старого автомобиля
18-летний подросток из Мичигана Адам Лэнсинг собрал из автомобиля Toyota Celica 1980 года электромобиль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Над проектом он работал в течение четырех лет, сообщается на сайте автопроизводителя.
Еще в 14 лет он задумал создать экономичный автомобиль, когда увидел, что его старший брат постоянно просит деньги на бензин у родителей. Когда ему исполнилось 16 лет, ему подарили подержанную Toyota Celica.
Первая версия электрокара, которую парень сделал за несколько недель, сломалась через день. После этого два года Адам разрабатывал новую версию автомобиля и к 18 годам собрал рабочий прототип.
Литий-ионный аккумулятор мощностью 30 киловатт-часов ему предоставили автомобильные компании. Машина полностью передвигается на электрической тяге и может проехать до 200 километров без подзарядки.
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После успеха Лэнсинг решил и дальше строить машины и основал стартап по созданию электромобилей.
18-летний подросток из Мичигана Адам Лэнсинг собрал из автомобиля Toyota Celica 1980 года электромобиль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Над проектом он работал в течение четырех лет, сообщается на сайте автопроизводителя.
Еще в 14 лет он задумал создать экономичный автомобиль, когда увидел, что его старший брат постоянно просит деньги на бензин у родителей. Когда ему исполнилось 16 лет, ему подарили подержанную Toyota Celica.
Первая версия электрокара, которую парень сделал за несколько недель, сломалась через день. После этого два года Адам разрабатывал новую версию автомобиля и к 18 годам собрал рабочий прототип.
Литий-ионный аккумулятор мощностью 30 киловатт-часов ему предоставили автомобильные компании. Машина полностью передвигается на электрической тяге и может проехать до 200 километров без подзарядки.
Читайте также: Toyota тестирует трехколесный электрокар i-Road
После успеха Лэнсинг решил и дальше строить машины и основал стартап по созданию электромобилей.
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