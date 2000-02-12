Раздел: Авто
В Индии презентовали дешевую альтернативу Land Rover
Компания Tata выпустила видео, показывающее дизайн нового автомобиля.
У Land Rover появится конкурент в Индии. Собственник британской марки – индийская Tata – представил кроссовер под названием H5X. Автомобиль построен на доработанной платформе Discovery Sport, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Какие именно доработки были произведены, в компании не уточняют. В «Тате» лишь отметили, что платформу адаптировали специально под местные условия.
Индийский внедорожник получился немного короче и ниже Land Rover Discovery Sport при почти такой же колесной базе.
Tata H5X выполнен в новой фирменной стилистике марки. Как заявили в компании, дизайн прототипа на 80-85% соответствует будущему серийному автомобилю.
Ожидается, что серийный кроссовер будут предлагаться с пятью и семью посадочными местами. Модель получит 2-литровый дизель, мощностью 140 и 170 лошадиных сил.
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Предполагается, что в серию машину запустят к 2019 году.
У Land Rover появится конкурент в Индии. Собственник британской марки – индийская Tata – представил кроссовер под названием H5X. Автомобиль построен на доработанной платформе Discovery Sport, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Какие именно доработки были произведены, в компании не уточняют. В «Тате» лишь отметили, что платформу адаптировали специально под местные условия.
Индийский внедорожник получился немного короче и ниже Land Rover Discovery Sport при почти такой же колесной базе.
Tata H5X выполнен в новой фирменной стилистике марки. Как заявили в компании, дизайн прототипа на 80-85% соответствует будущему серийному автомобилю.
Ожидается, что серийный кроссовер будут предлагаться с пятью и семью посадочными местами. Модель получит 2-литровый дизель, мощностью 140 и 170 лошадиных сил.
Читайте также: Создана радиоуправляемая модель грузовика в масштабе 1:2
Предполагается, что в серию машину запустят к 2019 году.
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