Раздел: Авто
Стала известна дата премьеры Peugeot 508 нового поколения
Основными конкурентам нового 508 называются BMW 3-Series и Volkswagen Arteon.
Компания Peugeot представит седан 508 нового поколения на автосалоне в Женеве в марте нынешнего года, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru. Основными конкурентам нового 508 называются BMW 3-Series и Volkswagen Arteon. Производство машины наладят на заводах во Франции и Китае.
Автомобиль построят на платформе EMP2. Дизайн модели получит черты концептов Instinct и Exalt. Судя по ранее опубликованным шпионским фотографиям, 508 укомплектуют новой решеткой радиатора, другими бамперами и светодиодной оптикой. Машина получит фирменный интерьер i-Cockpit второго поколения, который уже применяется на кроссоверах 3008 и 5008. Отличительной чертой салона новинки станет полностью цифровая приборная панель.
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Технические характеристики нового седана пока держатся в секрете. По неофициальным данным в моторную гамму машины войдет 1,2-литровый бензиновый турбомотор. Также клиентам предложат 1,6 и 2,0 литровые дизельные агрегаты. Также новинка получит гибридную модификацию. Суммарная мощность седана может составить 300 лошадиных сил.
Компания Peugeot представит седан 508 нового поколения на автосалоне в Женеве в марте нынешнего года, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru. Основными конкурентам нового 508 называются BMW 3-Series и Volkswagen Arteon. Производство машины наладят на заводах во Франции и Китае.
Автомобиль построят на платформе EMP2. Дизайн модели получит черты концептов Instinct и Exalt. Судя по ранее опубликованным шпионским фотографиям, 508 укомплектуют новой решеткой радиатора, другими бамперами и светодиодной оптикой. Машина получит фирменный интерьер i-Cockpit второго поколения, который уже применяется на кроссоверах 3008 и 5008. Отличительной чертой салона новинки станет полностью цифровая приборная панель.
Читайте также: Первые снимки конкурента Porsche Panamera от Mercedes
Технические характеристики нового седана пока держатся в секрете. По неофициальным данным в моторную гамму машины войдет 1,2-литровый бензиновый турбомотор. Также клиентам предложат 1,6 и 2,0 литровые дизельные агрегаты. Также новинка получит гибридную модификацию. Суммарная мощность седана может составить 300 лошадиных сил.
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