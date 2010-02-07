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Раздел: Авто  
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Стала известна дата премьеры Peugeot 508 нового поколения

Стала известна дата премьеры Peugeot 508 нового поколенияОсновными конкурентам нового 508 называются BMW 3-Series и Volkswagen Arteon.

Компания Peugeot представит седан 508 нового поколения на автосалоне в Женеве в марте нынешнего года, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru. Основными конкурентам нового 508 называются BMW 3-Series и Volkswagen Arteon. Производство машины наладят на заводах во Франции и Китае.

Автомобиль построят на платформе EMP2. Дизайн модели получит черты концептов Instinct и Exalt. Судя по ранее опубликованным шпионским фотографиям, 508 укомплектуют новой решеткой радиатора, другими бамперами и светодиодной оптикой. Машина получит фирменный интерьер i-Cockpit второго поколения, который уже применяется на кроссоверах 3008 и 5008. Отличительной чертой салона новинки станет полностью цифровая приборная панель.

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Технические характеристики нового седана пока держатся в секрете. По неофициальным данным в моторную гамму машины войдет 1,2-литровый бензиновый турбомотор. Также клиентам предложат 1,6 и 2,0 литровые дизельные агрегаты. Также новинка получит гибридную модификацию. Суммарная мощность седана может составить 300 лошадиных сил.

Стала известна дата премьеры Peugeot 508 нового поколения
Стала известна дата премьеры Peugeot 508 нового поколения
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 Теги: Peugeot 508

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Сегодня, 13:35 » Автор: Богдан Процив
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