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Раздел: Авто  
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В Финляндии создали уникальный BMW в кузове от Volvo

В Финляндии создали уникальный BMW в кузове от Volvo Модернизацию внешнего вида автомобиля провёл энтузиаст.

Житель Финляндии очень любил свою M3 в кузове E36, но хотелось машину, которая выделялась бы в потоке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.

Иногда бывает так, что по ходовым качествам нравится один автомобиль, а внешне хочется чего-то другого. Некоторые покупают две машины и ездят на них поочередно, но один житель Финляндии поступил иначе.

Он решил сделать «два в одном». В итоге получилась реплика Volvo 162 на базе BMW M3 E36. Достаточно странное, но интересное решение. Результат вышел удивительно гармоничным.

С первого взгляда трудно узнать в этом авто БМВ, хотя вся силовая структура кузова осталась именно от нее – это можно заметить по линии крыши и остекления.

Только салон может немного разочаровать: там все осталось от BMW, кроме шильдика на руле. Интерьер явно диссонирует с экстерьером.

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Зато ездит машина отлично. Легендарная трехлитровая рядная «шестерка» способна разгонять авто до более чем 200 км/ч. И отточенная управляемость, тоже, скорее всего, сохранилась.

В Финляндии создали уникальный BMW в кузове от Volvo
В Финляндии создали уникальный BMW в кузове от Volvo
В Финляндии создали уникальный BMW в кузове от Volvo
В Финляндии создали уникальный BMW в кузове от Volvo
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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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