Раздел: Авто
Эксперт назвал правила использования ручника зимой
Неправильное применение ручного тормоза может привести к серьёзным последствиям.
Нужно ли и можно ли пользоваться ручником зимой? Многие говорят, что нельзя, что нужно оставлять автомобиль «на передаче», иначе колодки примерзнут, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
Другие уверяют, что эта легенда пришла к нам из времен советского автопрома и для современных автомобилей уже не актуальна. Где же все-таки правда?
Отвечает ведущий специалист отдела оригинального сервиса корпорации «УкрАВТО» Алексей Бакало:
Зима зиме рознь. Если по пути домой вы попали в лужу либо помыли автомобиль, в случае когда ночью температура опускается до минусовой, есть вероятность, что примерзнут задние колодки к тормозному диску.
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В любом случае, если того требует техника безопасности (место парковки не на ровной местности), лучше воспользоваться ручником, чем потом ремонтировать свой автомобиль либо еще и чужой.
Нужно ли и можно ли пользоваться ручником зимой? Многие говорят, что нельзя, что нужно оставлять автомобиль «на передаче», иначе колодки примерзнут, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
Другие уверяют, что эта легенда пришла к нам из времен советского автопрома и для современных автомобилей уже не актуальна. Где же все-таки правда?
Отвечает ведущий специалист отдела оригинального сервиса корпорации «УкрАВТО» Алексей Бакало:
Зима зиме рознь. Если по пути домой вы попали в лужу либо помыли автомобиль, в случае когда ночью температура опускается до минусовой, есть вероятность, что примерзнут задние колодки к тормозному диску.
Читайте также: Эксперт рассказал, зачем использовать автомобильный кондиционер зимой
В любом случае, если того требует техника безопасности (место парковки не на ровной местности), лучше воспользоваться ручником, чем потом ремонтировать свой автомобиль либо еще и чужой.
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