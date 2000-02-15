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Раздел: Авто  
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Эксперт назвал правила использования ручника зимой

Эксперт назвал правила использования ручника зимой Неправильное применение ручного тормоза может привести к серьёзным последствиям.

Нужно ли и можно ли пользоваться ручником зимой? Многие говорят, что нельзя, что нужно оставлять автомобиль «на передаче», иначе колодки примерзнут, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.

Другие уверяют, что эта легенда пришла к нам из времен советского автопрома и для современных автомобилей уже не актуальна. Где же все-таки правда?

Отвечает ведущий специалист отдела оригинального сервиса корпорации «УкрАВТО» Алексей Бакало:

Зима зиме рознь. Если по пути домой вы попали в лужу либо помыли автомобиль, в случае когда ночью температура опускается до минусовой, есть вероятность, что примерзнут задние колодки к тормозному диску.

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В любом случае, если того требует техника безопасности (место парковки не на ровной местности), лучше воспользоваться ручником, чем потом ремонтировать свой автомобиль либо еще и чужой.
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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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