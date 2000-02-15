Раздел: Авто
Porsche прекратила производство машин с дизельными двигателями
Отказ объяснен смещением спроса покупателей на машины с бензиновыми моторами и гибридными силовыми установками.
Немецкий производитель автомобилей класса люкс Porsche отказался от дизельных двигателей. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net, концерн снял с производства кроссовер Macan S Diesel и хэтчбек Panamera 4S Diesel.
Компания объяснила отказ от дизельных моторов смещением спроса покупателей на машины с бензиновыми моторами и гибридными силовыми установками. Также одной из причин стали более строгие тесты на выхлопы.
Сообщается, что первый серийный дизельный автомобиль Porsche появился в 2002 году. Это был кроссовер Cayenne. Позднее компания установила дизельные двигатели и на других моделях бренда.
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Но уже последнее поколение Porsche Cayenne было создано только в версиях с бензиновым либо гибридным мотором. Сейчас Porsche снял с производства и две оставшихся дизельных модели.
Немецкий производитель автомобилей класса люкс Porsche отказался от дизельных двигателей. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net, концерн снял с производства кроссовер Macan S Diesel и хэтчбек Panamera 4S Diesel.
Компания объяснила отказ от дизельных моторов смещением спроса покупателей на машины с бензиновыми моторами и гибридными силовыми установками. Также одной из причин стали более строгие тесты на выхлопы.
Сообщается, что первый серийный дизельный автомобиль Porsche появился в 2002 году. Это был кроссовер Cayenne. Позднее компания установила дизельные двигатели и на других моделях бренда.
Читайте также: Morgan выпустит новый ретрокар
Но уже последнее поколение Porsche Cayenne было создано только в версиях с бензиновым либо гибридным мотором. Сейчас Porsche снял с производства и две оставшихся дизельных модели.
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