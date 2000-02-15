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Раздел: Авто  
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Porsche прекратила производство машин с дизельными двигателями

Porsche прекратила производство машин с дизельными двигателямиОтказ объяснен смещением спроса покупателей на машины с бензиновыми моторами и гибридными силовыми установками.

Немецкий производитель автомобилей класса люкс Porsche отказался от дизельных двигателей. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net, концерн снял с производства кроссовер Macan S Diesel и хэтчбек Panamera 4S Diesel.

Компания объяснила отказ от дизельных моторов смещением спроса покупателей на машины с бензиновыми моторами и гибридными силовыми установками. Также одной из причин стали более строгие тесты на выхлопы.

Сообщается, что первый серийный дизельный автомобиль Porsche появился в 2002 году. Это был кроссовер Cayenne. Позднее компания установила дизельные двигатели и на других моделях бренда.

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Но уже последнее поколение Porsche Cayenne было создано только в версиях с бензиновым либо гибридным мотором. Сейчас Porsche снял с производства и две оставшихся дизельных модели.
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 Теги: Porsche, дизель

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Сегодня, 13:22 » Автор: Богдан Процив
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