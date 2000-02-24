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Эксперт рассказал, каким будет мощнейший пикап Nissan
Новая версия Nissan Navara может составить конкуренцию Ford Ranger Raptor.
Принято считать, что страной пикапов является Америка. Но там популярны большие «полоразмерные» грузовики. А грузовики грузоподъемностью в одну тонну популярны совсем на других рынках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MotorGlobe.
И одним из лидеров продаж автомобилей такого класса долгие годы является Австралия. И именно она диктует будущее Nissan, требуя запустить в производство мощный пикап, который бы стал прямым конкурентом недавно выпущенному Ford Ranger Raptor.
Речь идет о довольно популярном в мире пикапе Nissan Navara. Он появился в 1997 году, а теперь продается уже в третьем поколении, которое было представлено еще в 2014 году, и требует обновления.
Долгое время на эту машину мало кто обращал внимание, кроме владельцев. Но сегодня картина резко изменилась. Многие понимают, что Navara автомобиль неординарный. Иначе он бы не мог лечь в основу Renault Alaskan, а тем более Mercedes-Benz X-Class.
Для пикапа четыре года на конвейере – это середина жизненного цикла. И Nissan начал работы над плановым обновлением Navara. Но тут вмешались австралийцы, которые призвали Nissan к революции. Они потребовали выпустить модификацию Nissan Navara, которая бы могла на равных соперничать только что представленным Ford Ranger Raptor.
Руководство Nissan заявило, что еще полгода назад подобное требование просто бы вызвало улыбку. Но сегодня японцы готовы рассмотреть возможность выпуска «спортивной» модели Navara.
Люди, отвечающие за Navara, считают, что построить такой пикап довольно просто. Все необходимое для этого у компании есть. Но необходимо решить несколько очень серьезных вопросов.
Первый из них – это двигатель. У Nissan есть великолепный трехлитровый бензиновый V6, который бы можно было использовать для этой цели. Но тогда Navara станет еще и конкурентом Mercedes-Benz X-Class, чего бы не хотелось. Но есть и альтернатива.
Тот же Mercedes пользует и трехлитровый дизель V6, который в скором времени должна сменить рядная шестерка. И это прекрасный шанс. В паре с этим мотором великолепно работает семиступенчатый автомат, который с легкостью перерабатывает 258 л.с. мощности и 550 Нм крутящего момента, а это больше, чем предлагает Ranger Raptor.
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Теоретически идея вполне осуществима, и люди, отвечающие за ее воплощение, готовы приступить к работе. Осталось дождаться решения высокого руководства Nissan.
Принято считать, что страной пикапов является Америка. Но там популярны большие «полоразмерные» грузовики. А грузовики грузоподъемностью в одну тонну популярны совсем на других рынках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MotorGlobe.
И одним из лидеров продаж автомобилей такого класса долгие годы является Австралия. И именно она диктует будущее Nissan, требуя запустить в производство мощный пикап, который бы стал прямым конкурентом недавно выпущенному Ford Ranger Raptor.
Речь идет о довольно популярном в мире пикапе Nissan Navara. Он появился в 1997 году, а теперь продается уже в третьем поколении, которое было представлено еще в 2014 году, и требует обновления.
Долгое время на эту машину мало кто обращал внимание, кроме владельцев. Но сегодня картина резко изменилась. Многие понимают, что Navara автомобиль неординарный. Иначе он бы не мог лечь в основу Renault Alaskan, а тем более Mercedes-Benz X-Class.
Для пикапа четыре года на конвейере – это середина жизненного цикла. И Nissan начал работы над плановым обновлением Navara. Но тут вмешались австралийцы, которые призвали Nissan к революции. Они потребовали выпустить модификацию Nissan Navara, которая бы могла на равных соперничать только что представленным Ford Ranger Raptor.
Руководство Nissan заявило, что еще полгода назад подобное требование просто бы вызвало улыбку. Но сегодня японцы готовы рассмотреть возможность выпуска «спортивной» модели Navara.
Люди, отвечающие за Navara, считают, что построить такой пикап довольно просто. Все необходимое для этого у компании есть. Но необходимо решить несколько очень серьезных вопросов.
Первый из них – это двигатель. У Nissan есть великолепный трехлитровый бензиновый V6, который бы можно было использовать для этой цели. Но тогда Navara станет еще и конкурентом Mercedes-Benz X-Class, чего бы не хотелось. Но есть и альтернатива.
Тот же Mercedes пользует и трехлитровый дизель V6, который в скором времени должна сменить рядная шестерка. И это прекрасный шанс. В паре с этим мотором великолепно работает семиступенчатый автомат, который с легкостью перерабатывает 258 л.с. мощности и 550 Нм крутящего момента, а это больше, чем предлагает Ranger Raptor.
Читайте также: Airbus показала первый полет беспилотного аэротакси
Теоретически идея вполне осуществима, и люди, отвечающие за ее воплощение, готовы приступить к работе. Осталось дождаться решения высокого руководства Nissan.
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