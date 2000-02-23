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Раздел: Авто  
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Porsche построит сеть зарядок для своего электромобиля

Porsche построит сеть зарядок для своего электромобиляСпорткар Mission E получит электродвигатели мощностью свыше 600 лошадиных сил (440 кВт) и запас хода более 500 километров.

Компания Porsche готовится к старту продаж электрокара Mission E и готовится расширить инфраструктуру зарядок.

Первые такие станции уже начали устанавливать в Берлине, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Руководитель проекта Стефан Векбах рассказал о том, как автомобиль будет быстро заряжаться, получая возможность проехать 250 километров после 20-минутного сеанса зарядки. Но это потребует значительного расширения инфраструктуры в США и Европе.

В частности, в Берлине устанавливают стационарные электрические установки, специально предназначенные для зарядки электромоторов мощностью 350 кВт. Взаимодействовать с автомобилем они будут через 400-вольтовый зарядный кабель с жидкостным охлаждением. Такие станции, если верить отчету производителя, также будут иметь возможность подзаряжать более старые и менее мощные электроприводы. Помимо Берлина в ближайшее время подобные электроустановки появятся в Атланте.

Также Векбах сказал группе журналистов, что Porsche, в отличие от Tesla, развивает свой автомобиль как автомобиль с характеристиками, который может поддерживать максимальную скорость и "надежно воспроизводить ускорение". Этим Векбах напомнил об ограничения на использование Tesla Launch Control и функции агрессивного ускорения, которое было поставлено на программном уровне. Впрочем, Tesla уже сняла это ограничение в ответ на жалобы клиентов.

Спорткар Mission E получит электродвигатели мощностью свыше 600 лошадиных сил (440 кВт) и запас хода более 500 километров на одной подзарядке блока аккумуляторов. Электрокар сможет разгоняться с места до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды.

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Добавим, что Porsche Mission E будет меньше, чем Panamera, но при этом предложит такую же вместительность. Дополнительное свободное пространство обеспечит электромотор, который намного компактнее ДВС. Кроме того, инженеры сделали углубление в полу, чтобы высокие пассажиры чувствовали себя комфортно.
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 Теги: Porsche, электромобиль

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Сегодня, 15:35 » Автор: Богдан Процив
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