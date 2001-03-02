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Раздел: Авто  
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Honda отзывает крупную партию автомобилей

Honda отзывает крупную партию автомобилейОфициально старт сервисной программы назначен на апрель этого года.

Сегодня представители компании Honda сообщили о том, что в рамках китайского рынка под отзыв попадают автомобили их бренда по причине дефекта подушек безопасности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

В общей сложности, условиям кампании отзыва соответствуют более трёхсот семидесяти трёх тысяч автомобилей. Официально старт сервисной программы назначен на апрель этого года.

В прошлом году китайским автовладельцам приходилось очень часто посещать сервисные центры. Ведь за последние двенадцать месяцев под отзыв попало более двадцати миллионов автомобилей с заводскими дефектами. Похоже, тенденция сохранится и в этом году. К примеру, компания Honda несколько дней назад уже сообщала об отзыве трёхсот пятидесяти автомобилей из-за неисправности силовых установок.

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Аналитики отмечают, что ничего удивительного в том, что на китайском рынке так много ТС попадают под отзыв, нет, ведь это самый крупный рынок машин в мире. Всего за прошлый год в стране было реализовано более двадцати четырех миллионов новых машин, чистый прирост продаж в сегменте составил почти три процента.
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 Теги: Honda, автомобили

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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