Раздел: Авто
Mercedes представила интересное купе с гибридной силовой установкой
Автомобиль появится на европейском рынке в конце лета этого года.
Компания Daimler официально представила четырехдверное купе Mercedes-AMG GT 4. Новинка является прямым соперником Porsche Panamera. Новый член семейства Mercedes-AMG будет предлагаться в трех версиях, по крайней мере на начальном этапе: GT 53 4MATIC +, GT 63 4MATIC + и GT 63 S 4MATIC +, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Самая мощная версия четырехдверного купе AMG получила 4-литровый двигатель V8 biturbo, выдающий 630 л.с. и 900 Нм. Данный мотор позволяет Mercedes-AMG GT 63 S набирать “сотню” за 3,2 с и ускоряться до 315 км/ч. Обычный же GT 63 предлагает 576 л.с. мощности и 800 Нм крутящего момента.
Отметку в 100 км/ч он преодолевает в 3,4 с, а максимальная скорость составляет 310 км/ч. В обоих случаях двигатели оснащены системой деактивации цилиндров. Модели начального уровня – Mercedes-AMG GT 53 – оснащена недавно выпущенной гибридной силовой установкой, которая сочетает в себе 3,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 429 л.с. и электромотор на 21 л.с. Чтобы преодолеть отметку в 100 км/ч, ей нужно 4,5 с. Предельная скорость равна 285 км/ч.
Версии AMG GT 4 с двигателем V8 используют перенастроенную (более отзывчивую) 9-скоростную коробку передач MCT и многокамерную пневматическую подвеску, в то время как версия GT 53 снаряжена стандартной девятискоростной трансмиссией TCT, а также стальными пружинами и адаптивными амортизаторами. Функция подруливания задних колес является стандартной для версий 63 и опцией для гибрида.
Все модели в линейке Mercedes-AMG GT 4 укомплектованы полноприводной системой AMG Performance 4MATIC +, тогда как специальный дрифт-режим штатно предлагается лишь для версии 63 S, другие же модификации им могут быть оснащены опционно. В салоне Mercedes-AMG GT 4 – пара 12,3-дюймовых цифровых дисплеев. Один из них служит приборной панелью, другой – экраном системы мультимедиа.
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На европейский рынок новинка выйдет в конце текущего лета.
Компания Daimler официально представила четырехдверное купе Mercedes-AMG GT 4. Новинка является прямым соперником Porsche Panamera. Новый член семейства Mercedes-AMG будет предлагаться в трех версиях, по крайней мере на начальном этапе: GT 53 4MATIC +, GT 63 4MATIC + и GT 63 S 4MATIC +, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Самая мощная версия четырехдверного купе AMG получила 4-литровый двигатель V8 biturbo, выдающий 630 л.с. и 900 Нм. Данный мотор позволяет Mercedes-AMG GT 63 S набирать “сотню” за 3,2 с и ускоряться до 315 км/ч. Обычный же GT 63 предлагает 576 л.с. мощности и 800 Нм крутящего момента.
Отметку в 100 км/ч он преодолевает в 3,4 с, а максимальная скорость составляет 310 км/ч. В обоих случаях двигатели оснащены системой деактивации цилиндров. Модели начального уровня – Mercedes-AMG GT 53 – оснащена недавно выпущенной гибридной силовой установкой, которая сочетает в себе 3,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 429 л.с. и электромотор на 21 л.с. Чтобы преодолеть отметку в 100 км/ч, ей нужно 4,5 с. Предельная скорость равна 285 км/ч.
Версии AMG GT 4 с двигателем V8 используют перенастроенную (более отзывчивую) 9-скоростную коробку передач MCT и многокамерную пневматическую подвеску, в то время как версия GT 53 снаряжена стандартной девятискоростной трансмиссией TCT, а также стальными пружинами и адаптивными амортизаторами. Функция подруливания задних колес является стандартной для версий 63 и опцией для гибрида.
Все модели в линейке Mercedes-AMG GT 4 укомплектованы полноприводной системой AMG Performance 4MATIC +, тогда как специальный дрифт-режим штатно предлагается лишь для версии 63 S, другие же модификации им могут быть оснащены опционно. В салоне Mercedes-AMG GT 4 – пара 12,3-дюймовых цифровых дисплеев. Один из них служит приборной панелью, другой – экраном системы мультимедиа.
Читайте также: Автопарк Лукашенко обновили на сумму более миллиона долларов
На европейский рынок новинка выйдет в конце текущего лета.
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