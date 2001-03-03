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Раздел: Авто  
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Honda удивила посетителей Женевского автосалона новым Urban EV

Honda удивила посетителей Женевского автосалона новым Urban EV Концепт первого электромобиля компании будет запущен в серийное производство.

Впервые компания Honda представила концепт в начале осени прошлого года и тогда сообщалось, что прототип дебютировал с целью демонстрации будущего направления в дизайне электрокаров марки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В рамках Женевского автосалона производитель снова показал концепт Honda Urban EV, заявив, что он станет серийным.

Таким образом, товарный вариант Honda Urban EV станет первым электрокаром компании. Прототип получил широкое лобовое стекло, а в салоне использовались такие материалы как дерево и качественная ткань.

Кроме этого в интерьере присутствует приборная панель с большим экраном. Также концепт оборудован интеллектуальной системой, которая позволит эффективно хранить энергию.

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О силовой установке концепт в компании умолчали. Автопроизводитель планирует запустить серийное производство Honda Urban EV во второй половине следующего года. Предварительные заказы начнут принимать в начале 2019 года.

Honda удивила посетителей Женевского автосалона новым Urban EV
Honda удивила посетителей Женевского автосалона новым Urban EV
Honda удивила посетителей Женевского автосалона новым Urban EV
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 Теги: Honda, концепт, Женева

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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