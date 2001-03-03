Honda удивила посетителей Женевского автосалона новым Urban EV

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Honda планирует создать ретро-электромобили Сейчас в линейке Honda уже есть несколько моделей с электрической силовой установкой.

Honda рассекретила дизайн абсолютно новой модели В компании "Хонда" рассказали о премьерах для Токийского автосалона.

Honda представила уникальную новинку В Китае дебютировал прототип большого седана Honda Design C001.

Honda разработала свой первый электромобиль для Европы К 2025 году в планах компании оборудовать электродвигателями две трети автомобилей.