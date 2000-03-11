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Раздел: Авто  
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Hyundai представила новый электромобиль Kona Electric

Hyundai представила новый электромобиль Kona Electric Аккумулятор новинки заряжается до отметки 80% всего за 54 минуты.

Компания Hyundai представила на Женевском автосалоне электрическую модификацию кроссовера Hyundai Kona Electric, оснащенную двумя конфигурациями силовых агрегатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.

По информации издания, базовая версия кроссовера оснащена 135-сильным электрическим мотором, который питается от аккумулятора емкостью 39,2 кВт / ч. Запас хода автомобиля достигает 300 км.

Также доступна другая модификация - Long Range. Она получила мотор мощностью 204 лошадиные силы и аккумулятор емкостью 64 кВт / ч. По словам производителя, эта версия сможет преодолевать на одном заряде до 470 километров.

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Максимальная скорость базовой версии автомобиля составляет 167 км в час, при этом до «сотни» он разгоняется за 9,3 секунды. Аккумулятор автомобиля способен заряжаться до 80% за 54 минуты.
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 Теги: Hyundai, электромобиль

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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