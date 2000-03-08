Новые БЕЛАЗы назвали украинскими именами

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В Книгу рекордов Гиннеса подана заявка о рекордной перевозки груза весом 500 тонн. "БелАЗ-75710" был представлен в сентябре 2013 года и позиционируется как самосвал высшей категории грузоподъемности, которая для этого грузовика заявлена на уровне 450 тонн.