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Раздел: Авто  
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Новые БЕЛАЗы назвали украинскими именами

Новые БЕЛАЗы назвали украинскими именамиДва новых самосвала БЕЛАЗ-75131 были поставлены на Южный горно-обоготительный комбинат (ЮГОК), который в этом году отмечает 65-летний юбилей.

Два новейших карьерных самосвала БЕЛАЗ-75131 введены в эксплуатацию на ЮГОКе. Эти 130-тонные машины пришли на смену отработавшим свой ресурс 120-тонникам. Примечательно, что каждый из новичков получил имя собственное, как корабль. Один назвали «Атаман Сірко», а второй – «Руднинчанин 65», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.

И эта цифра в названии второй машины не случайна, ведь в 2018 году Южный горно-обоготительный комбинат (ЮГОК) отмечает 65-летний юбилей. ЮГОК является крупнейшим на Кривбассе. За все года комбинат добыл 1,5 млрд тонн руды и 738 млн тонн концентрата, а также 950 млн тонн горной массы.

Что же касается новых введенных в строй cамосвалов, то эти машины имеют усовершенствованную систему управления тяговым электроприводом. Водитель оценит электронную панель приборов и систему видеообзора. Две модели 75131 были поставлены на ЮГОК в разобранном виде и в течении двух недель собирались на сервисном центре «Кривбас-БелАЗ-Сервис».

Интересно, что предприятие БЕЛАЗ в этом году также отмечает юбилей – 70 летие выпуска первого самосвала.

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По итогам двух месяцев 2018 года этот класс грузоподъемности занимает первое место в тройке самых востребованных карьерных самосвалов «БЕЛАЗ».

Новые БЕЛАЗы назвали украинскими именами
Новые БЕЛАЗы назвали украинскими именами
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 Теги: БелАЗ, самосвал

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Сегодня, 10:23 » Автор: Татьяна Ларина
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