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Новые БЕЛАЗы назвали украинскими именами
Два новых самосвала БЕЛАЗ-75131 были поставлены на Южный горно-обоготительный комбинат (ЮГОК), который в этом году отмечает 65-летний юбилей.
Два новейших карьерных самосвала БЕЛАЗ-75131 введены в эксплуатацию на ЮГОКе. Эти 130-тонные машины пришли на смену отработавшим свой ресурс 120-тонникам. Примечательно, что каждый из новичков получил имя собственное, как корабль. Один назвали «Атаман Сірко», а второй – «Руднинчанин 65», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
И эта цифра в названии второй машины не случайна, ведь в 2018 году Южный горно-обоготительный комбинат (ЮГОК) отмечает 65-летний юбилей. ЮГОК является крупнейшим на Кривбассе. За все года комбинат добыл 1,5 млрд тонн руды и 738 млн тонн концентрата, а также 950 млн тонн горной массы.
Что же касается новых введенных в строй cамосвалов, то эти машины имеют усовершенствованную систему управления тяговым электроприводом. Водитель оценит электронную панель приборов и систему видеообзора. Две модели 75131 были поставлены на ЮГОК в разобранном виде и в течении двух недель собирались на сервисном центре «Кривбас-БелАЗ-Сервис».
Интересно, что предприятие БЕЛАЗ в этом году также отмечает юбилей – 70 летие выпуска первого самосвала.
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По итогам двух месяцев 2018 года этот класс грузоподъемности занимает первое место в тройке самых востребованных карьерных самосвалов «БЕЛАЗ».
Два новейших карьерных самосвала БЕЛАЗ-75131 введены в эксплуатацию на ЮГОКе. Эти 130-тонные машины пришли на смену отработавшим свой ресурс 120-тонникам. Примечательно, что каждый из новичков получил имя собственное, как корабль. Один назвали «Атаман Сірко», а второй – «Руднинчанин 65», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
И эта цифра в названии второй машины не случайна, ведь в 2018 году Южный горно-обоготительный комбинат (ЮГОК) отмечает 65-летний юбилей. ЮГОК является крупнейшим на Кривбассе. За все года комбинат добыл 1,5 млрд тонн руды и 738 млн тонн концентрата, а также 950 млн тонн горной массы.
Что же касается новых введенных в строй cамосвалов, то эти машины имеют усовершенствованную систему управления тяговым электроприводом. Водитель оценит электронную панель приборов и систему видеообзора. Две модели 75131 были поставлены на ЮГОК в разобранном виде и в течении двух недель собирались на сервисном центре «Кривбас-БелАЗ-Сервис».
Интересно, что предприятие БЕЛАЗ в этом году также отмечает юбилей – 70 летие выпуска первого самосвала.
Читайте также: У людей с модными именами продолжительность жизни меньше
По итогам двух месяцев 2018 года этот класс грузоподъемности занимает первое место в тройке самых востребованных карьерных самосвалов «БЕЛАЗ».
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