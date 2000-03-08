Раздел: Авто
Hyundai представила "земноводный" багги в Женеве
Трансформер Hyundai Kite может превращаться в гидроцикл.
Европейский дизайн-центр Hyundai в сотрудничестве с Европейским институтом дизайна (IED) разработал концептуальный электрический багги, который может превращаться в гидроцикл. Концепт под названием Kite был представлен на автосалоне в Женеве, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Hyundai Kite не имеет ни дверей, ни крыши, ни окон. Сообщается, что в длину машина составляет 3 745 миллиметров, а в высоту — 1 455 мм. По словам Hyundai, концепт оснащается четырьмя электромоторами (по одному в каждом колесе), а также гидротурбиной для движения по воде. По идее разработчиков, двухместный багги может трансформироваться в одноместный гидроцикл, однако каким образом это будет осуществляться, не сообщается.
Hyundai продемонстрировала Kite на автосалоне в Женеве. Это всего лишь концепт, и по всей видимости, компания не планирует выпускать серийную модель.
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Это не первый проект в рамках сотрудничества Hyundai и IED. В прошлом году студенты Европейского института дизайна разработали для южнокорейского автопроизводителя концепт спорткара PassoCorto, который оснащался 1,6-литровым четырехцилиндровым битурбированным двигателем мощностью 270 л.с.
Европейский дизайн-центр Hyundai в сотрудничестве с Европейским институтом дизайна (IED) разработал концептуальный электрический багги, который может превращаться в гидроцикл. Концепт под названием Kite был представлен на автосалоне в Женеве, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Hyundai Kite не имеет ни дверей, ни крыши, ни окон. Сообщается, что в длину машина составляет 3 745 миллиметров, а в высоту — 1 455 мм. По словам Hyundai, концепт оснащается четырьмя электромоторами (по одному в каждом колесе), а также гидротурбиной для движения по воде. По идее разработчиков, двухместный багги может трансформироваться в одноместный гидроцикл, однако каким образом это будет осуществляться, не сообщается.
Hyundai продемонстрировала Kite на автосалоне в Женеве. Это всего лишь концепт, и по всей видимости, компания не планирует выпускать серийную модель.
Читайте также: Hyundai выпустит восьмиместный гибрид в следующем году
Это не первый проект в рамках сотрудничества Hyundai и IED. В прошлом году студенты Европейского института дизайна разработали для южнокорейского автопроизводителя концепт спорткара PassoCorto, который оснащался 1,6-литровым четырехцилиндровым битурбированным двигателем мощностью 270 л.с.
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