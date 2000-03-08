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Раздел: Авто  
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Украина потеряла позиции в рейтинге развития электромобильного рынка

Украина потеряла позиции в рейтинге развития электромобильного рынкаОценка не представляет исключительно потребительские продажи.

Издание InsideEVs составило рейтинг развития рынков электромобилей за 2017 год.

Согласно их данным, Украина в 2017 году заняла девятое место, хотя в 2016 была на пятом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autogeek.com.ua.

Оценка является многогранной, а не представляет исключительно потребительские продажи. Львиная доля данных идет с сайта EV sales. Некоторые данные поступают с InsideEVs, в итоге в сведенной таблице странам начисляются баллы.

Украина потеряла позиции в рейтинге развития электромобильного рынка


Все баллы InsideEVs набирают в нескольких:

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доля электромобилей на рынке страны;
темпы развития электромобильной инфраструктуры;
поддержка правительства, льготы и дотации.
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 Теги: рейтинг, электромобиль

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Сегодня, 18:45 » Автор: Едгар Букмирза
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