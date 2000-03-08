Раздел: Авто
Украина потеряла позиции в рейтинге развития электромобильного рынка
Оценка не представляет исключительно потребительские продажи.
Издание InsideEVs составило рейтинг развития рынков электромобилей за 2017 год.
Согласно их данным, Украина в 2017 году заняла девятое место, хотя в 2016 была на пятом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autogeek.com.ua.
Оценка является многогранной, а не представляет исключительно потребительские продажи. Львиная доля данных идет с сайта EV sales. Некоторые данные поступают с InsideEVs, в итоге в сведенной таблице странам начисляются баллы.
Все баллы InsideEVs набирают в нескольких:
Читайте также: Украина потеряла свои позиции в ежегодном рейтинге гражданств мира
доля электромобилей на рынке страны;
темпы развития электромобильной инфраструктуры;
поддержка правительства, льготы и дотации.
Издание InsideEVs составило рейтинг развития рынков электромобилей за 2017 год.
Согласно их данным, Украина в 2017 году заняла девятое место, хотя в 2016 была на пятом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autogeek.com.ua.
Оценка является многогранной, а не представляет исключительно потребительские продажи. Львиная доля данных идет с сайта EV sales. Некоторые данные поступают с InsideEVs, в итоге в сведенной таблице странам начисляются баллы.
Все баллы InsideEVs набирают в нескольких:
Читайте также: Украина потеряла свои позиции в ежегодном рейтинге гражданств мира
доля электромобилей на рынке страны;
темпы развития электромобильной инфраструктуры;
поддержка правительства, льготы и дотации.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
361
0
Оставьте свой комментарий