Раздел: Авто
Эксперт составил рейтинг автомобилей с уникальными двигателями
У этих машин - самые необычные двигатели.
Обозреватели автомобильных веб-порталов разработали ТОП машин с самыми необычными силовыми агрегатами, которые имеют довольно жуткий вид, но еще и ездят. Иногда такими двигателями оснащают машины, предназначенные для дрифта или же гонок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
1-м в списке числится Toyota GT86, который получил под капот атмосферный движок от Ferrari 458 Italia. Автомобиль достаточно успешно принимала участие в гонках, и только в 2017г. попал в ДТП, получив несерьезные «увечья».
2-е место в рейтингу досталось Ford Granda с мотором от Koenigsegg CCX с 2-м наддувом и мощностью в 600 «коней». Ранее его внедряли в шведские суперкары, а теперь он занял место под капотом седана американского производства.
Рейтинг 3-х закрывает Mercedes-Benz E-Class с силовым агрегатом от БМВ M3. Это турбированный движок, выдающий до 1 000 «лошадей.
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В 5-ку также попали Saab 9-3 Wagon с мотором от Dodge Viper SRT10 и Toyota Prius с движком от Harley-Davidson. Список венчают Lexus LFA с силовым агрегатом от гоночного Toyota Camry, Volkswagen Lupo с мотором Phaeton W12, Фиат 500 с двигателем Lamborghini Murcielago, Triumph Spitfire с вертолетным силовым агрегатом, Ferrari 308 GTS с установкой Pontiac Fiero, Toyota MR2 с самолетным движком и Plymouth PT с радиальным мотором.
Обозреватели автомобильных веб-порталов разработали ТОП машин с самыми необычными силовыми агрегатами, которые имеют довольно жуткий вид, но еще и ездят. Иногда такими двигателями оснащают машины, предназначенные для дрифта или же гонок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
1-м в списке числится Toyota GT86, который получил под капот атмосферный движок от Ferrari 458 Italia. Автомобиль достаточно успешно принимала участие в гонках, и только в 2017г. попал в ДТП, получив несерьезные «увечья».
2-е место в рейтингу досталось Ford Granda с мотором от Koenigsegg CCX с 2-м наддувом и мощностью в 600 «коней». Ранее его внедряли в шведские суперкары, а теперь он занял место под капотом седана американского производства.
Рейтинг 3-х закрывает Mercedes-Benz E-Class с силовым агрегатом от БМВ M3. Это турбированный движок, выдающий до 1 000 «лошадей.
Читайте также: Hyundai представила "земноводный" багги в Женеве
В 5-ку также попали Saab 9-3 Wagon с мотором от Dodge Viper SRT10 и Toyota Prius с движком от Harley-Davidson. Список венчают Lexus LFA с силовым агрегатом от гоночного Toyota Camry, Volkswagen Lupo с мотором Phaeton W12, Фиат 500 с двигателем Lamborghini Murcielago, Triumph Spitfire с вертолетным силовым агрегатом, Ferrari 308 GTS с установкой Pontiac Fiero, Toyota MR2 с самолетным движком и Plymouth PT с радиальным мотором.
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