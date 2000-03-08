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Раздел: Авто  
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Эксперт составил рейтинг автомобилей с уникальными двигателями

Эксперт составил рейтинг автомобилей с уникальными двигателями У этих машин - самые необычные двигатели.

Обозреватели автомобильных веб-порталов разработали ТОП машин с самыми необычными силовыми агрегатами, которые имеют довольно жуткий вид, но еще и ездят. Иногда такими двигателями оснащают машины, предназначенные для дрифта или же гонок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

1-м в списке числится Toyota GT86, который получил под капот атмосферный движок от Ferrari 458 Italia. Автомобиль достаточно успешно принимала участие в гонках, и только в 2017г. попал в ДТП, получив несерьезные «увечья».

2-е место в рейтингу досталось Ford Granda с мотором от Koenigsegg CCX с 2-м наддувом и мощностью в 600 «коней». Ранее его внедряли в шведские суперкары, а теперь он занял место под капотом седана американского производства.

Рейтинг 3-х закрывает Mercedes-Benz E-Class с силовым агрегатом от БМВ M3. Это турбированный движок, выдающий до 1 000 «лошадей.

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В 5-ку также попали Saab 9-3 Wagon с мотором от Dodge Viper SRT10 и Toyota Prius с движком от Harley-Davidson. Список венчают Lexus LFA с силовым агрегатом от гоночного Toyota Camry, Volkswagen Lupo с мотором Phaeton W12, Фиат 500 с двигателем Lamborghini Murcielago, Triumph Spitfire с вертолетным силовым агрегатом, Ferrari 308 GTS с установкой Pontiac Fiero, Toyota MR2 с самолетным движком и Plymouth PT с радиальным мотором.
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 Теги: автомобиль, двигатель

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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