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Toyota анонсировала премьеру RAV4 нового поколения
Официальная премьера кроссовера состоится 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке.
Компания Toyota опубликовала первое тизерное изображение кроссовера RAV4 нового поколения. Как сообщает пресс-служба американского бренда, официальная премьера автомобиля состоится 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке. Вся остальная информация о машине на текущий момент держится в секрете, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Новинка несколько не раз была замечена во время дорожных испытаний. Судя по шпионским фотографиям, дизайн модели претерпит серьезные изменения. Внешность машины станет напоминать концепт FT-AC, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2017 году. Кроссовер получит массивную решетку радиатора и новую оптику.
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RAV4 следующего поколения построят на платформе Toyota TGNA. Это шасси уже используют модели Camry, C-HR и Prius. Кроссовер, в том числе, получит гибридную версию.
Компания Toyota опубликовала первое тизерное изображение кроссовера RAV4 нового поколения. Как сообщает пресс-служба американского бренда, официальная премьера автомобиля состоится 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке. Вся остальная информация о машине на текущий момент держится в секрете, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Новинка несколько не раз была замечена во время дорожных испытаний. Судя по шпионским фотографиям, дизайн модели претерпит серьезные изменения. Внешность машины станет напоминать концепт FT-AC, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2017 году. Кроссовер получит массивную решетку радиатора и новую оптику.
Читайте также: Ford приступил к тестам кроссовера Kuga нового поколения
RAV4 следующего поколения построят на платформе Toyota TGNA. Это шасси уже используют модели Camry, C-HR и Prius. Кроссовер, в том числе, получит гибридную версию.
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