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Раздел: Авто  
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Опубликован первый снимок нового Subaru Forester

Опубликован первый снимок нового Subaru ForesterКроссовер построят на новой платформе Subaru Global Platform (SGP), которую уже используют Impreza пятого поколения и XV.

Компания Subaru опубликовала первое тизерное изображение кроссовера Forester нового поколения. Официальная премьера автомобиля состоится на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта. Судя по изображению, машина получит С-образные задние фонари. В целом дизайн новинки должен получить черты концепта под названием VIZIV Future, который был представлен еще в октябре 2015 года на Токийском автосалоне, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Кроссовер построят на новой платформе Subaru Global Platform (SGP), которую уже используют Impreza пятого поколения и XV. По неофициальным данным, в моторную гамму машины войдут бензиновые четырехцилиндровые двигатели. Также Forester укомплектуют бесступенчатой трансмиссией и системой полного привода. Кроме этого клиентам предоставят новые системы безопасности.

В России с сентября прошлого года продается обновленная версия Forester нынешнего поколения. Цены на машины начинаются от 1 659 000 рублей. Приобрести машину можно с бензиновыми горизонтально-оппозитными двигателями объемом 2,0 и 2,5 л, причем самая мощная версия оснащается двухлитровым турбомотором. Все двигатели работают совместно с бесступенчатой коробкой передач.

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На автосалоне в Нью-Йорке Subaru также представят кроссовер RAV4 нового поколения. дизайн модели претерпит серьезные изменения. Внешность машины станет напоминать концепт FT-AC, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2017 году. Кроссовер получит массивную решетку радиатора и новую оптику.
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 Теги: Subaru Forester

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Сегодня, 11:18 » Автор: Богдан Процив
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