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Раздел: Авто  
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Renault приступила к испытаниям таинственного кроссовера

Renault приступила к испытаниям таинственного кроссовераНа шпионских фотографиях показан лишь тестовый мулл в кузове Kadjar.

Компания Renault приступила к дорожным испытаниям таинственного кроссовера. Фотошпионам удалось заснять машину во время тестов. На фотографиях показан лишь тестовый мулл в кузове Kadjar, на котором инженеры французского бренда обкатывают узлы и агрегаты будущего автомобиля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Прототип заметно шире и выше оригинального кроссовера. Также у машины абсолютно новая выхлопная система. Не исключается, что речь может идти о спортивной версии Kadjar. Новинка должна получить приставку RS в названии, а также перенастроенную подвеску, модернизированную тормозную систему и агрессивный обвес.

По предварительным данным, модель оснастят форсированным 1,8-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 266 лошадиных сил. Возможно, «заряженный» кроссовер получит самоблокирующийся дифференциал и систему полного привода.

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Renault рассекретил кроссовер Kadjar в феврале 2015 года. Автомобиль C-класса длиной 4,45 м и шириной 1,84 м создан на тех же агрегатах, что и новый Nissan Qashqai. Французская модель получила систему полного привода с возможностью отключения заднего моста и имитацией блокировки межосевого дифференциала.

Renault приступила к испытаниям таинственного кроссовера
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 Теги: Renault, кроссовер

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Сегодня, 12:42 » Автор: Богдан Процив
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