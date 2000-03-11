Произведение искусства: в США продают уникальный Ferrari

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Цена машины, которая существует в единственном экземпляре, пока не сообщается.

На торги аукционного дома Sotheby’s в Аризоне, которые пройдут в январе следующего года, выставят легендарный британский спорткар — Jaguar D-Type Works 1954 года.