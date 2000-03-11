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Долгожданная премьера: немецкий автопроизводитель выпустит конкурента Tesla
Производство машины будет налажено на заводе в городе Неккарзульме.
Премьера нового флагмана немецкого бренда состоится в 2020 году. Разработкой электрокара E-Tron GT занимается подразделение Audi Sport.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtomir.ua.
Компания Audi подтвердила информацию о начале работ над четырехдверным электрокаром под названием E-Tron GT. Как было объявлено на ежегодной пресс-конференции немецкого бренда, премьера машины состоится в 2020 году. Как сообщает Autocar, новый флагман немецкой компании станет конкурентом Tesla Model S.
Также на пресс-конференции был показано первое тизерное изображение новинки. Разработку электрокара ведет подразделение Audi Sport, которое ранее уже заявляло о работе над экологически чистыми автомобилями.
Все технические характеристики E-Tron GT держатся в секрете. По неофициальным данным, полноприводный седан будет приводиться в движение с помощью четырех электромоторов. Запас хода автомобиля составит около 500 километров. Ряд деталей и компонентов новинка позаимствует у электрического кроссовера Audi Q6.
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Новинка может использовать масштабируемую архитектуру, созданием которой занимается Porsche. Новое шасси получит обозначение SPE и станет третьей архитектурой концерна Volkswagen, разработанной специально для автомобилей с полностью электрическими силовыми установками.
Премьера нового флагмана немецкого бренда состоится в 2020 году. Разработкой электрокара E-Tron GT занимается подразделение Audi Sport.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtomir.ua.
Компания Audi подтвердила информацию о начале работ над четырехдверным электрокаром под названием E-Tron GT. Как было объявлено на ежегодной пресс-конференции немецкого бренда, премьера машины состоится в 2020 году. Как сообщает Autocar, новый флагман немецкой компании станет конкурентом Tesla Model S.
Также на пресс-конференции был показано первое тизерное изображение новинки. Разработку электрокара ведет подразделение Audi Sport, которое ранее уже заявляло о работе над экологически чистыми автомобилями.
Все технические характеристики E-Tron GT держатся в секрете. По неофициальным данным, полноприводный седан будет приводиться в движение с помощью четырех электромоторов. Запас хода автомобиля составит около 500 километров. Ряд деталей и компонентов новинка позаимствует у электрического кроссовера Audi Q6.
Читайте также: BMW выпустит конкурента Tesla Model X
Новинка может использовать масштабируемую архитектуру, созданием которой занимается Porsche. Новое шасси получит обозначение SPE и станет третьей архитектурой концерна Volkswagen, разработанной специально для автомобилей с полностью электрическими силовыми установками.
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