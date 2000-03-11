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Легендарная марка презентовала прощальную спецверсию спорткара Aero 8
Выпуск этого агрегата уже прекращен.
Компания Morgan презентовала прощальную спецверсию спорткара Aero 8, которая получила название Aero GT.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.
Эта модель также стала последней, на которую устанавливается двигатель 4,8 V8 производства BMW.
Легендарная марка презентовала автомобиль с мотором от BMW 1
Отдача двигателя Morgan Aero GT составляет 372 лошадиные силы и 490 Нм. Агрегат сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач производства BMW. С места до ста километров в час спорткар разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 273 километра в час.
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Aero GT построили на алюминиевом шасси и оснастили регулируемой подвеской. Масса спорткара составляет всего 1180 килограммов.
Аэродинамический обвес для новинки создавали под вдохновением от гоночной версии Aero 8. Все новые детали и компоненты были разработаны с применением методов вычислительной гидродинамики. Купе получило новый диффузор и дополнительные закрылки.
Всего будет выпущено восемь таких автомобилей, каждый из которых продан. Машины будут создаваться с учетом пожеланий клиентов. Производство каждого экземпляра займет от восьми до десяти недель.
Компания Morgan презентовала прощальную спецверсию спорткара Aero 8, которая получила название Aero GT.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.
Эта модель также стала последней, на которую устанавливается двигатель 4,8 V8 производства BMW.
Легендарная марка презентовала автомобиль с мотором от BMW 1
Отдача двигателя Morgan Aero GT составляет 372 лошадиные силы и 490 Нм. Агрегат сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач производства BMW. С места до ста километров в час спорткар разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 273 километра в час.
Читайте также: Карикатура на Обаму и его прощальную речь
Aero GT построили на алюминиевом шасси и оснастили регулируемой подвеской. Масса спорткара составляет всего 1180 килограммов.
Аэродинамический обвес для новинки создавали под вдохновением от гоночной версии Aero 8. Все новые детали и компоненты были разработаны с применением методов вычислительной гидродинамики. Купе получило новый диффузор и дополнительные закрылки.
Всего будет выпущено восемь таких автомобилей, каждый из которых продан. Машины будут создаваться с учетом пожеланий клиентов. Производство каждого экземпляра займет от восьми до десяти недель.
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