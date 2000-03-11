Раздел: Авто
Ford отзывает крупную партию авто
Ford отзывает 1,4 миллиона автомобилей из-за отвалившегося руля
Американский производитель Ford намерен отозвать 1,4 миллиона автомобилей. Причина – отвалившийся во время движения руль у владельца седана Ford Fusion. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Пресс-служба компании заявила о неисправности в рулевой колонке. Болты, которые были закручены с ошибкой, могут расшататься в любой момент. Ford проинформирован о трех случаях, когда руль буквально отсоединялся во время движения автомобиля.
Отзывная кампания затронет модели Fusion и Lincolns MKZ, выпущенные в Северной Америке с 2014-го по 2018 годы. Все владельцы будут заблаговременно предупреждены о бесплатной внеплановой проверке (при необходимости – ремонте).
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Ранее стало известно, что Audi отзывает почти пять тысяч автомобилей из-за риска возгорания. Источником проблемы оказались неполадки в системе климат-контроля. Под программу по добровольному отзыву попали 4857 автомобилей.
Американский производитель Ford намерен отозвать 1,4 миллиона автомобилей. Причина – отвалившийся во время движения руль у владельца седана Ford Fusion. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Пресс-служба компании заявила о неисправности в рулевой колонке. Болты, которые были закручены с ошибкой, могут расшататься в любой момент. Ford проинформирован о трех случаях, когда руль буквально отсоединялся во время движения автомобиля.
Отзывная кампания затронет модели Fusion и Lincolns MKZ, выпущенные в Северной Америке с 2014-го по 2018 годы. Все владельцы будут заблаговременно предупреждены о бесплатной внеплановой проверке (при необходимости – ремонте).
Читайте также: Audi отзывает крупную партию автомобилей из-за неисправности
Ранее стало известно, что Audi отзывает почти пять тысяч автомобилей из-за риска возгорания. Источником проблемы оказались неполадки в системе климат-контроля. Под программу по добровольному отзыву попали 4857 автомобилей.
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