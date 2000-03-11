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Раздел: Авто  
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Ford отзывает крупную партию авто

Ford отзывает крупную партию автоFord отзывает 1,4 миллиона автомобилей из-за отвалившегося руля

Американский производитель Ford намерен отозвать 1,4 миллиона автомобилей. Причина – отвалившийся во время движения руль у владельца седана Ford Fusion. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Пресс-служба компании заявила о неисправности в рулевой колонке. Болты, которые были закручены с ошибкой, могут расшататься в любой момент. Ford проинформирован о трех случаях, когда руль буквально отсоединялся во время движения автомобиля.

Отзывная кампания затронет модели Fusion и Lincolns MKZ, выпущенные в Северной Америке с 2014-го по 2018 годы. Все владельцы будут заблаговременно предупреждены о бесплатной внеплановой проверке (при необходимости – ремонте).

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Ранее стало известно, что Audi отзывает почти пять тысяч автомобилей из-за риска возгорания. Источником проблемы оказались неполадки в системе климат-контроля. Под программу по добровольному отзыву попали 4857 автомобилей.
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 Теги: Ford, автомобиль

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Сегодня, 19:13 » Автор: Татьяна Ларина
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