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Nissan готовит к выпуску электрический кроссовер

Nissan готовит к выпуску электрический кроссоверNissan сделает концептуальный электрический кроссовер IMx серийным автомобилем.

По словам руководителя европейского дизайн-центра марки Мамору Аоки, новинка станет «прорывной моделью», сделав электрокары по-настоящему массовым продуктом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Auto-Consulting

Прототип Nissan IMx дебютировал в Токио осенью прошлого года. Он построен на новом шасси, разработанным японцами специально для электрокаров. Концепт оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 435 сил и комплектом батарей, позволяющим проезжать без подзарядки до 600 километров.

В оснащение концепта вошла система полуавтономного управления, приборная панель на органических светодиодах и умная систему управления электропитанием, которая при подключении к розетке позволяет отдавать излишки электроэнергии обратно в общую сеть.

В серию IMx пойдет через несколько лет. В отличие от машин с ДВС, электрокроссовер будет просторнее, в основном за счет низкого и ровного пола и переноса компонентов климатической установки в переднюю часть машины.

Общая концепция интерьера вседорожника станет отражением японского подхода к архитектуре и дизайну — по аналогии с традиционными домами он будет максимально функциональным и комфортным. В отделке салона будут использоваться дерево и матовый пластик.

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Предполагается, что электрический кроссовер Nissan появится на рынке до 2020 года.

Nissan готовит к выпуску электрический кроссовер
Nissan готовит к выпуску электрический кроссовер
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 Теги: Nissan, кроссовер

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Сегодня, 20:24 » Автор: Татьяна Ларина
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