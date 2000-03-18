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Раздел: Авто  
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Энтузиасты показали вариант Infiniti Q60 в необычном форм-факторе

Энтузиасты показали вариант Infiniti Q60 в необычном форм-факторе На новом рендере автомобиль представлен со складной крышей.

Купе дополнили кабриолетом, пока виртуальным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Модель Infiniti Q60 впечатляет своим дизайном и технологиями, но пока это единственная модификация в своём семействе.

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Уставшие ждать поклонники марки представили своё видение спорткара с открытым верхом, подготовив весьма недурственный рендер Infiniti Q60 Convertible.

Энтузиасты показали вариант Infiniti Q60 в необычном форм-факторе
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 Теги: Infiniti, кабриолет

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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