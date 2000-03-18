Раздел: Авто
Энтузиасты показали вариант Infiniti Q60 в необычном форм-факторе
На новом рендере автомобиль представлен со складной крышей.
Купе дополнили кабриолетом, пока виртуальным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Модель Infiniti Q60 впечатляет своим дизайном и технологиями, но пока это единственная модификация в своём семействе.
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Уставшие ждать поклонники марки представили своё видение спорткара с открытым верхом, подготовив весьма недурственный рендер Infiniti Q60 Convertible.
Купе дополнили кабриолетом, пока виртуальным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Модель Infiniti Q60 впечатляет своим дизайном и технологиями, но пока это единственная модификация в своём семействе.
Читайте также: Появились первые подробности о новой Ниве на базе Renault-Nissan
Уставшие ждать поклонники марки представили своё видение спорткара с открытым верхом, подготовив весьма недурственный рендер Infiniti Q60 Convertible.
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