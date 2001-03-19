Раздел: Авто
Китайцы научились печатать автомобили на 3D-принтере
Масса машины – 450 килограммов.
Фирма X Electrical Vehicle анонсировала запуск в серию первого массового автомобиля, напечатанного на 3D-принтере. Первый прототип – компакт-кар LSEV – покажут в следующем месяце на моторшоу в Пекине, а выпуск автомобиля начнут только в 2019-м.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
На 3D-принтере будут отпечатаны все детали новинки за исключением шасси, стекол, шин и силовой установки. Для разработки нового материала для создания кузовных панелей, более эластичного и при этом прочного, в X Electrical Vehicle заключили партнерское соглашение с шанхайской фирмой Polymaker.
На «распечатку» бампера уходит четыре часа, крыши – пять часов, двери – восемь часов, а приборной панели – десять часов.
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Автомобиль сможет проезжать без подзарядки около 150 километров, а его максимальная скорость составит 70 километров в час.
Выпускать машину планируется в Китае. Стоимость – около 60 тысяч юаней (9,5 тысячи долларов США). В X Electrical Vehicle утверждают, что уже получили семь тысяч заказов на LSEV от различных компаний, включая почтовые и курьерские службы.
Фирма X Electrical Vehicle анонсировала запуск в серию первого массового автомобиля, напечатанного на 3D-принтере. Первый прототип – компакт-кар LSEV – покажут в следующем месяце на моторшоу в Пекине, а выпуск автомобиля начнут только в 2019-м.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
На 3D-принтере будут отпечатаны все детали новинки за исключением шасси, стекол, шин и силовой установки. Для разработки нового материала для создания кузовных панелей, более эластичного и при этом прочного, в X Electrical Vehicle заключили партнерское соглашение с шанхайской фирмой Polymaker.
На «распечатку» бампера уходит четыре часа, крыши – пять часов, двери – восемь часов, а приборной панели – десять часов.
Читайте также: Ученые научились распечатывать на 3D-принтере мягкие ткани
Автомобиль сможет проезжать без подзарядки около 150 километров, а его максимальная скорость составит 70 километров в час.
Выпускать машину планируется в Китае. Стоимость – около 60 тысяч юаней (9,5 тысячи долларов США). В X Electrical Vehicle утверждают, что уже получили семь тысяч заказов на LSEV от различных компаний, включая почтовые и курьерские службы.
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