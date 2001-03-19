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Раздел: Авто  
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Из старого автомобиля сделали электрокар

Из старого автомобиля сделали электрокарДля автомобиля взяли двигатель от электробуса.

Конструкторское бюро Mercury переделало Ford Fairlane модели 1957 года в электромобиль. В машине полностью обновили салон и заменили силовой агрегат.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на transmissia.net.

Из-за него машина стала тяжелее на 400 кг. Этот недостаток удалось компенсировать за счёт облегчённых элементов отделки салона.

Ёмкость аккумулятора: 50 киловатт-часов.

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Будет ли выставлен автомобиль на продажу и сколько за него будут просить, пока не известно.

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 Теги: электрокар, авто

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Сегодня, 18:42 » Автор: Едгар Букмирза
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