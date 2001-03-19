Раздел: Авто
В ногу со временем: SsangYong выпустит современный электрокар
Интересный концепт был представлен на автосалоне в Женеве.
Новый концептуальный автомобиль e-SIV, продемонстрированный на Женевском автосалоне, является для SsangYong стратегической моделью, демонстрирующей будущий подход бренда к электрическим автомобилям, подключению к Интернет и автономному вождению, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Как производитель, специализирующийся на выпуске спортивных внедорожных автомобилей, SsangYong разработал широкий диапазон моделей, предназначенных для использования на дорогах с твердым покрытием, на бездорожье, в городских условиях и для отдыха за городом. e-SIV представляет собой электрический кроссовер компакт класса и является пятым концептуальным электрическим автомобилем, продемонстрированным компанией. Среди предыдущих моделей KEV1 (2010), KEV2 (2011), e-XIV (2012), и Tivoli EV-R (2015).
Модель e-SIV, сокращение от «Electric Smart Interface Vehicle» («Электрический автомобиль с интеллектуальным интерфейсом»), была разработана для демонстрации выбранного SsangYong подхода к созданию технологических решений, предусматривающих подключение автомобиля к Интернету и автономному вождению.
Через дизайн-концепцию «Новые горизонты, интеллектуальный динамизм» e-SIV демонстрирует будущий облик электрических спортивных SUVов SsangYong.
e-SIV является реализацией идеи автомобиля, предназначенного для занятых людей. SsangYong стремился создать автомобиль с «умным интерфейсом», безупречно сочетающимся с новейшими технологиями, который станет в дальнейшим мобильным коммуникационным пространством. SsangYong намерен создать автомобиль для людей и будущего с помощью технологий распознавания голоса на основе машинного обучения, электронной коммерции, сети Интернет и новейшей системы автономной навигации.
Технология автономного вождения, применяемая в e-SIV, использует систему, в которую входят радар и датчик видеокамеры. Эта технология автономного вождения 2-го поколения распознает автомобиль и ряд, в котором он движется, и может поддерживать безопасное расстояние между ним и другими транспортными средствами на дороге. В будущем эта система может быть снабжена дополнительным датчиком для улучшения функции автоматического выбора ряда и активного вождения, что позволит создать систему автономного вождения 3-го поколения.
Функция подключения к сети, примененная в e-SIV, состоит из трех основных элементов, и включает дистанционную зарядку аккумуляторной батареи автомобиля с мониторингом процесса зарядки через интеллектуальное мобильное приложение на базе связи LTE со специализированным сервисом электромобиля.
Телематический сервис обеспечивает дистанционное управление рядом функций. Сюда входят включение и выключение питания, диагностика автомобиля, управление автомобилем, аварийное вождение в случае аварии и поддержка безопасности водителя.
Третьим элементом функции подключения к сети является информационно-развлекательная система. Она снабжена функцией персонализации, позволяющей настроить параметры служб системы для личного удобства пользователя путем машинного обучения и распознавания голоса через облачные технологии.
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Здесь используются продукты производителей-партнеров, позволяющие организовать управление музыкальной системой и радио, а также дистанционное управление системами обеспечения комфорта и безопасности.
Новый концептуальный автомобиль e-SIV, продемонстрированный на Женевском автосалоне, является для SsangYong стратегической моделью, демонстрирующей будущий подход бренда к электрическим автомобилям, подключению к Интернет и автономному вождению, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Как производитель, специализирующийся на выпуске спортивных внедорожных автомобилей, SsangYong разработал широкий диапазон моделей, предназначенных для использования на дорогах с твердым покрытием, на бездорожье, в городских условиях и для отдыха за городом. e-SIV представляет собой электрический кроссовер компакт класса и является пятым концептуальным электрическим автомобилем, продемонстрированным компанией. Среди предыдущих моделей KEV1 (2010), KEV2 (2011), e-XIV (2012), и Tivoli EV-R (2015).
Модель e-SIV, сокращение от «Electric Smart Interface Vehicle» («Электрический автомобиль с интеллектуальным интерфейсом»), была разработана для демонстрации выбранного SsangYong подхода к созданию технологических решений, предусматривающих подключение автомобиля к Интернету и автономному вождению.
Через дизайн-концепцию «Новые горизонты, интеллектуальный динамизм» e-SIV демонстрирует будущий облик электрических спортивных SUVов SsangYong.
e-SIV является реализацией идеи автомобиля, предназначенного для занятых людей. SsangYong стремился создать автомобиль с «умным интерфейсом», безупречно сочетающимся с новейшими технологиями, который станет в дальнейшим мобильным коммуникационным пространством. SsangYong намерен создать автомобиль для людей и будущего с помощью технологий распознавания голоса на основе машинного обучения, электронной коммерции, сети Интернет и новейшей системы автономной навигации.
Технология автономного вождения, применяемая в e-SIV, использует систему, в которую входят радар и датчик видеокамеры. Эта технология автономного вождения 2-го поколения распознает автомобиль и ряд, в котором он движется, и может поддерживать безопасное расстояние между ним и другими транспортными средствами на дороге. В будущем эта система может быть снабжена дополнительным датчиком для улучшения функции автоматического выбора ряда и активного вождения, что позволит создать систему автономного вождения 3-го поколения.
Функция подключения к сети, примененная в e-SIV, состоит из трех основных элементов, и включает дистанционную зарядку аккумуляторной батареи автомобиля с мониторингом процесса зарядки через интеллектуальное мобильное приложение на базе связи LTE со специализированным сервисом электромобиля.
Телематический сервис обеспечивает дистанционное управление рядом функций. Сюда входят включение и выключение питания, диагностика автомобиля, управление автомобилем, аварийное вождение в случае аварии и поддержка безопасности водителя.
Третьим элементом функции подключения к сети является информационно-развлекательная система. Она снабжена функцией персонализации, позволяющей настроить параметры служб системы для личного удобства пользователя путем машинного обучения и распознавания голоса через облачные технологии.
Читайте также: Стало известно, сколько будет стоить люксовый кроссовер DS7 Crossback
Здесь используются продукты производителей-партнеров, позволяющие организовать управление музыкальной системой и радио, а также дистанционное управление системами обеспечения комфорта и безопасности.
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