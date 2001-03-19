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Раздел: Авто  
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Стали известны новые подробности о долгожданной новинке Nissan

Стали известны новые подробности о долгожданной новинке Nissan Новый спорткар 400Z выпустят на платформе Infiniti Q60.

Компания Nissan может представить мировой общественности преемника модели Nissan 370Z в конце следующего года. Сейчас автомобиль приводится в движение атмосферным двигателем V6, с которым идет 6-скоростная МКПП или АКПП. Скорее всего, новое поколение получит индекс 400Z, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Новинка будет построена на платформе от купе Infiniti Q60, от него же модели достанется полный привод и 7-скоростyная АКПП Jatco. Однако модель Nissan в отличие от собрата получит также механическую трансмиссию.

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В движение новая модель будет приводиться мотором V6 с двумя турбокомпрессорами, такая силовая установка также используется на Infiniti Q60, ее мощность составляет около 400 л.с. Однако у Nismo-модификации производительность могут довести до 470 л.с. Кроме того, компания намерена выпустить автомобиль в открытой версии Z-родстер.
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 Теги: Nissan, 400Z

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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