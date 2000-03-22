Раздел: Авто
Инсайдер из BMW рассказал о перспективах появления внедорожника X8
На данный момент окончательное решение о выпуске автомобиля ещё не принято.
X7 ещё не выпущен в серийном виде, но BMW уже анализирует перспективы появления X8. Такие слухи впервые пошли в ноябре 2017 года, а теперь новые подробности начинают появляться на просторах Интернета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Источники, близкие к баварскому автопроизводителю, говорят, что X8 может быть представлен уже в этом году. Как концепт пока. Сейчас в BMW должны выяснить, окажется ли спрос на такую габаритную модель достаточно высок.
Читайте также: Эксперты назвали самый любимый автомобиль американцев
Если зелёный свет проекту дадут, X8 точно не последует по пути X4 и X6. BMW Blog сообщает, что внедорожник не будет просто кросс-купе на базе «Икс 7».
X7 ещё не выпущен в серийном виде, но BMW уже анализирует перспективы появления X8. Такие слухи впервые пошли в ноябре 2017 года, а теперь новые подробности начинают появляться на просторах Интернета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Источники, близкие к баварскому автопроизводителю, говорят, что X8 может быть представлен уже в этом году. Как концепт пока. Сейчас в BMW должны выяснить, окажется ли спрос на такую габаритную модель достаточно высок.
Читайте также: Эксперты назвали самый любимый автомобиль американцев
Если зелёный свет проекту дадут, X8 точно не последует по пути X4 и X6. BMW Blog сообщает, что внедорожник не будет просто кросс-купе на базе «Икс 7».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
244
0
Оставьте свой комментарий