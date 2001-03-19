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Раздел: Авто  
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Опубликован рейтинг автомобилей-долгожителей

Опубликован рейтинг автомобилей-долгожителейЛидером по выносливости оказалась Toyota Camry.

Эксперты американского журнала Consumer Reports опубликовали список ТОП-10 автомобилей-долгожителей. В перечень вошли модели, которые смогли проехать свыше 320 тысяч километров без существенных капиталовложений. Лидером по выносливости оказалась Toyota Camry. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Десятка наиболее надежных автомобилей включает пикапы, минивэны и внедорожники. Все эти машины смогли не только преодолеть дистанцию, но при этом не принести существенных проблем своим владельцам.

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Полный перечень автомобилей-лидеров с пробегом:

- Toyota Camry
- Honda Accord
- Toyota Prius
- Honda CR-V
- Toyota Sienna
- Honda Civic
- Toyota Corolla
- Toyota 4Runner
- Toyota Highlander
- Ford F-150
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 Теги: автомобили, рейтинг

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Сегодня, 16:26 » Автор: Богдан Процив
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