Компания Porsche инвестировала в благополучие своих сотрудников

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Porsche – не первая компания, которая задумалась над созданием летающего такси.

Компании Mercedes и Porsche объявили о совместных скидках в 25% на пропуск в музеи легендарных концернов. Посетители Porsche получат скидку в 25% на посещение музея Mercedes и наоборот.