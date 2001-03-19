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Раздел: Авто  
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Компания Porsche инвестировала в благополучие своих сотрудников

Компания Porsche инвестировала в благополучие своих сотрудников Компания действительно заботится о своих работниках, что поощряется во всем мире.

Porsche одна из немногих компаний, которая по-настоящему радует не только своих акционеров, но и простых рабочих — по итогам года им начислили по 9656 евро премии.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.

Работать на Porsche не только престижно, но и выгодно, даже если ты просто крутишь гайки на конвейере. Дело в том, что фирма традиционно выплачивает по итогам года премии своим постоянным сотрудникам в случае, если год был успешным. 2017-й оказался не просто успешным, а рекордным: выручка германского производителя спорткаров составила 23,5 млрд евро (на 5% больше, чем в 2016-м), операционная прибыль выросла на 17,6%, до 4,1 млрд евро, клиентам отгружено 246 тысяч машин (+4% по сравнению с предыдущим годом).

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Премии по итогам года получат 23 000 из 29 777 действующих сотрудников (те, кто работает давно и много). Размер вознаграждения составляет 9656 евро, из которых 8600 евро — это собственно сама премия, 700 евро — разовая надбавка к пенсионным отчислениям и 356 евро — бонус в честь 70-летнего юбилея фирмы и ее первой массовой модели, то есть Porsche 356.

Надо ли говорить, что на Porsche мечтают трудиться многие, а те, кто работает, держатся за свои места мертвой хваткой? Справедливости ради отметим, что и другие немецкие автопроизводители регулярно радуют своих работяг премиями, но суммы там гораздо скромнее.
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 Теги: Porsche, премии, работа

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Сегодня, 19:43 » Автор: Едгар Букмирза
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