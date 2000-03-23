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Раздел: Авто  
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Nissan придумал куда можно деть использованные батареи от электромобиля

Nissan придумал куда можно деть использованные батареи от электромобиляТестирование прототипа состоится 26 марта.

Старые батареи от электрокаров Nissan Leaf будут использовать для питания уличных фонарей. Проект The Reborn Light, реализуемый компанией Nissan и ее дочерней фирмой 4R Energy Corporation, станет частью программы восстановления японского поселка Намиэ, пострадавшего от землетрясения и цунами в 2011 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autoconsulting.com.ua.

Для этого компании создали новый тип уличного освещения, которое работает отдельно от основной электросети. Днем фонари накапливают энергию с помощью солнечных батарей и хранят ее в отработанных аккумуляторах. Преимуществом такого решения в компаниях называют возможность дальнейшего использования списанных батарей без необходимости их утилизации.

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Тестирование прототипа фонаря состоится 26 марта текущего года на фабрике 4R Energy в Намиэ. Полномасштабное развертывание системы запланировано на начало апреля. В январе текущего года Nissan представил первое коммерческое решение в области бытовых систем хранения энергии. Платформа Nissan Energy Solar состоит из солнечных панелей, модуля хранения энергии xStorage Home и системы управления, контролирующей процесс накопления и расходования энергии.
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 Теги: Nissan, батареи, электромобиль

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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