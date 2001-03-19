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Представлена гибридная версия кроссовера Volkswagen Tiguan
Под капотом Volkswagen Tiguan L PHEV установлен гибридный двигатель, состоящий из двух электрических моторов и бензинового агрегата TSI.
В Пекине была представлена гибридная версия кроссовера Volkswagen Tiguan L, получившая в названии приставку PHEV.
Китайский рынок станет первым, где появится в продаже этим летом гибридная модификация кроссовера Volkswagen Tiguan L PHEV. Немецкие производители оснастили автомобиль силовым агрегатом, который был представлен с концептом Tiguan GTE, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
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В частности, под капотом Volkswagen Tiguan L PHEV установлен гибридный двигатель, состоящий из двух электрических моторов и бензинового агрегата TSI, его общая производительность составляет около 220 лошадиных сил. Отмечается, что батарея заряжается также и от бытовой розетки.
В Пекине была представлена гибридная версия кроссовера Volkswagen Tiguan L, получившая в названии приставку PHEV.
Китайский рынок станет первым, где появится в продаже этим летом гибридная модификация кроссовера Volkswagen Tiguan L PHEV. Немецкие производители оснастили автомобиль силовым агрегатом, который был представлен с концептом Tiguan GTE, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Читайте также: Глава BMW поделился подробностями о новом уникальном электромобиле
В частности, под капотом Volkswagen Tiguan L PHEV установлен гибридный двигатель, состоящий из двух электрических моторов и бензинового агрегата TSI, его общая производительность составляет около 220 лошадиных сил. Отмечается, что батарея заряжается также и от бытовой розетки.
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