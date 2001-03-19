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Раздел: Авто  
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На пороге скандала: в США погиб водитель «взорвавшейся» Tesla

На пороге скандала: в США погиб водитель «взорвавшейся» TeslaОчевидцы рассказывают, что видели взрыв и огненный шар вокруг Tesla.

Близ города Маунтин-Вью в Калифорнии произошла смертельная авария с участием электрокара Tesla.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.

На большой скорости автомобиль врезался в отбойник, а в него влетело еще две машины.

Как пишет Engadget, сильным ударом аккумулятор Tesla Model X сдетонировал и буквально разорвал электроавтомобиль надвое.

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Полиция сообщает, что водитель электрокара скончался по дороге в больницу. По словам очевидцев, он заживо сгорел при взрыве.
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 Теги: США, Tesla

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Сегодня, 23:17 » Автор: Едгар Букмирза
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