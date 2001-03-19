Раздел: Авто
На пороге скандала: в США погиб водитель «взорвавшейся» Tesla
Очевидцы рассказывают, что видели взрыв и огненный шар вокруг Tesla.
Близ города Маунтин-Вью в Калифорнии произошла смертельная авария с участием электрокара Tesla.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
На большой скорости автомобиль врезался в отбойник, а в него влетело еще две машины.
Как пишет Engadget, сильным ударом аккумулятор Tesla Model X сдетонировал и буквально разорвал электроавтомобиль надвое.
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Полиция сообщает, что водитель электрокара скончался по дороге в больницу. По словам очевидцев, он заживо сгорел при взрыве.
Близ города Маунтин-Вью в Калифорнии произошла смертельная авария с участием электрокара Tesla.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
На большой скорости автомобиль врезался в отбойник, а в него влетело еще две машины.
Как пишет Engadget, сильным ударом аккумулятор Tesla Model X сдетонировал и буквально разорвал электроавтомобиль надвое.
Читайте также: В центре Ровно хлебовозка протаранила дом: водитель погиб
Полиция сообщает, что водитель электрокара скончался по дороге в больницу. По словам очевидцев, он заживо сгорел при взрыве.
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