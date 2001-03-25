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Стала известна дата презентации самого быстрого кроссовера Jaguar

Стала известна дата презентации самого быстрого кроссовера JaguarСпортивную версию F-Pace укомплектуют 5,0-литровым бензиновым двигателем V8 с отдачей 570 лошадиных сил.

Компания Jaguar представит спортивную модификацию кроссовера F-Pace, которая получит приставку SVR в названии, на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта. Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru, цены на новинку будут начинаться от 49 075 долларов. Конкурентами новинки называются Porsche Macan Turbo и Mercedes-AMG GLC 63.

По неофициальным данным, машина будет укомплектована 5,0-литровым бензиновым двигателем V8. Мощность мотора составит 570 лошадиных сил. С таким агрегатом кроссовер сможет разогнаться до 100 км/ч за 4 секунды. Таким образом F-Pace SVR станет быстрейшим автомобилем в своем классе.

Автомобиль уже несколько раз был замечен во время дорожных испытаний. Судя по снимкам фотошпионов, новинка получит более агрессивный дизайн. Кроссовер оснастят большими воздухозаборниками, массивными колесными дисками и спойлером.

Jaguar F-Pace — первый кроссовер в истории английского бренда — поступил в продажу летом 2016 года. Приобрести автомобиль можно в пяти комплектациях: Pure, Prestige, Portfolio, R-Sport и S. Автомобиль, как и новые XF и XE, построен на платформе IQ [Al]. Все модификации F-Pace комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Базовый кроссовер получил дизельный двигатель семейства Ingenium. Агрегат объемом 2,0 л выдает 180 л.с. и в 430 Нм крутящего момента (8,7 секунды до 100 км в час). Кроме того, дизельная линейка представлена мотором V6 объемом 3,0 л мощностью 300 л.с. с максимальным крутящим моментом в 700 ньютон-метров. До 100 км/ч самый мощный дизельный F-Pace разгоняется за 6,2 секунды.

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Бензиновая линейка F-Pace представлена 3,0-литровым бензиновым V6 с нагнетателем, который в зависимости от прошивки выдает 340 или 380 лошадиных сил. Последний доступен только для версии F-Pace First Edition в комплектации S и способен разгонять автомобиль до 100 км/ч за 5,5 секунды. Максимальная скорость такого варианта ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час.

Стала известна дата презентации самого быстрого кроссовера Jaguar
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 Теги: Jaguar F-Pace, кроссовер

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Сегодня, 16:42 » Автор: Богдан Процив
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