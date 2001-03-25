Раздел: Авто
Завершено производство знаменитой Toyota
Спрос на автомобиль сильно упал.
Выпуск седанов и универсалов Avensis до последнего времени осуществлялся только на мощностях британского завода Toyota в Бернастоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autorambler.ru.
Модель, появившаяся в 1997 году, успела сменить три поколения. Последнее, третье поколение было представлено в 2008 году, и с тех пор Avensis лишь дважды обновлялся.
Спрос на автомобили падал – если в 2004 году компания продавала около 143 тысяч машин, то в 2017 году дилерам удалось реализовать всего 25 тыс. экземпляров.
Читайте также: Toyota перейдет на водородную технологию
В Toyota пока не приняли окончательное решение о возможной замене Avensis, сообщает Autocar.
Выпуск седанов и универсалов Avensis до последнего времени осуществлялся только на мощностях британского завода Toyota в Бернастоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autorambler.ru.
Модель, появившаяся в 1997 году, успела сменить три поколения. Последнее, третье поколение было представлено в 2008 году, и с тех пор Avensis лишь дважды обновлялся.
Спрос на автомобили падал – если в 2004 году компания продавала около 143 тысяч машин, то в 2017 году дилерам удалось реализовать всего 25 тыс. экземпляров.
Читайте также: Toyota перейдет на водородную технологию
В Toyota пока не приняли окончательное решение о возможной замене Avensis, сообщает Autocar.
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