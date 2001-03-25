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Раздел: Авто  
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Завершено производство знаменитой Toyota

Завершено производство знаменитой ToyotaСпрос на автомобиль сильно упал.

Выпуск седанов и универсалов Avensis до последнего времени осуществлялся только на мощностях британского завода Toyota в Бернастоне.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autorambler.ru.

Модель, появившаяся в 1997 году, успела сменить три поколения. Последнее, третье поколение было представлено в 2008 году, и с тех пор Avensis лишь дважды обновлялся.

Спрос на автомобили падал – если в 2004 году компания продавала около 143 тысяч машин, то в 2017 году дилерам удалось реализовать всего 25 тыс. экземпляров.

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В Toyota пока не приняли окончательное решение о возможной замене Avensis, сообщает Autocar.
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 Теги: Toyota, автомобиль, производство

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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