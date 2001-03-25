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Раздел: Авто  
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Эксперты посчитали среднюю разницу между заявленным и реальным расходом топлива

Эксперты посчитали среднюю разницу между заявленным и реальным расходом топлива Итоговые цифры получились довольно большими.

Эксперты компании Carly проанализировали данные более 1 млн. автомобилей из разных стран мира, собранные в период с 2004 года по 2016 год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Оказывается, автомобили, проезжающие в среднем 19 300 км ежегодно, могут расходовать на топливо на 1 152 долларов больше, чем можно было бы ожидать от топливной эффективности, заявляемой автопроизводителями.

По данным Carly, самая большая разница в заявленном автопроизводителями расходе топлива и тем, которые есть на самом деле, наблюдается у автомобилей 2016 года с дизельными двигателями. У них в среднем расход топлива на 75% больше, чем говорится об этом официально.

«Уже давно есть противоречия в расходе топлива. Стандарты выбросов в атмосферу СО2 ужесточаются, а автолюбителям нужны мощные и роскошные машины. Это противоречит друг другу. Автопроизводители из-за новых стандартов выброса СО2 вынуждены сокращать расход топлива. Но все их данные по экономичности получены в лабораторных условиях. В реальности цифры совсем другие.

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Конечно, сложно прогнозировать расход топлива, так как на это влияет несколько факторов, например, индивидуальный стиль вождения конкретного автолюбителя. Но вызывает беспокойство, что заявленные официальные цифры расхода топлива сильно отличаются от реальных показателей», — сказал Авид Авини, один из руководителей компании Carly.
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 Теги: топливо, расход

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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