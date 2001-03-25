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Обманутые владельцы моделей X5 и 335d подали в суд на BMW
Новые разбирательства стали продолжением "дизельного скандала".
Адвокаты из Hagens Berman утверждают, что в машины моделей BMW X5 и 335d было встроено программное обеспечение, позволяющее скрывать данные о высоком уровне вредных веществ в выхлопах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW.
В суд в штате Нью-Джерси подан иск против немецкого автоконцерна BMW, который обвиняют в манипулировании данными о выхлопах дизельных двигателей. Манипуляции затронули десятки тысяч автомобилей, сообщает адвокатская контора Hagens Berman, являющаяся одним из истцов.
Адвокаты обвиняют BMW в сговоре с компаниями Robert Bosch GmbH и Robert Bosch LLC, в результате которого, как утверждается, было создано программное обеспечение, позволяющее скрывать данные о высоком уровне вредных веществ в выхлопах моторов при проведении соответствующих тестов.
Таким образом были обмануты, в частности, владельцы моделей BMW X5 и 335d, которые концерн представлял как "безвредные для окружающей среды", отмечают адвокаты, указывая на то, что обладатели машин этих моделей должны получить право на компенсацию.
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В феврале баварский автоконцерн сообщил Федеральному управлению по вопросам транспортных средств, что дефектное программное обеспечение было установлено примерно на 11 тысяч автомобилей, напоминает информагентство Reuters. В BMW пояснили, что это было сделано по ошибке и не является манипуляцией данными об отчистке выхлопных газов.
Адвокаты из Hagens Berman утверждают, что в машины моделей BMW X5 и 335d было встроено программное обеспечение, позволяющее скрывать данные о высоком уровне вредных веществ в выхлопах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW.
В суд в штате Нью-Джерси подан иск против немецкого автоконцерна BMW, который обвиняют в манипулировании данными о выхлопах дизельных двигателей. Манипуляции затронули десятки тысяч автомобилей, сообщает адвокатская контора Hagens Berman, являющаяся одним из истцов.
Адвокаты обвиняют BMW в сговоре с компаниями Robert Bosch GmbH и Robert Bosch LLC, в результате которого, как утверждается, было создано программное обеспечение, позволяющее скрывать данные о высоком уровне вредных веществ в выхлопах моторов при проведении соответствующих тестов.
Таким образом были обмануты, в частности, владельцы моделей BMW X5 и 335d, которые концерн представлял как "безвредные для окружающей среды", отмечают адвокаты, указывая на то, что обладатели машин этих моделей должны получить право на компенсацию.
Читайте также: Rolls-Royce выпустит версию Wraith со "звездным небом" в салоне
В феврале баварский автоконцерн сообщил Федеральному управлению по вопросам транспортных средств, что дефектное программное обеспечение было установлено примерно на 11 тысяч автомобилей, напоминает информагентство Reuters. В BMW пояснили, что это было сделано по ошибке и не является манипуляцией данными об отчистке выхлопных газов.
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