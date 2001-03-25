Обманутые владельцы моделей X5 и 335d подали в суд на BMW

Новые разбирательства стали продолжением "дизельного скандала".



Адвокаты из Hagens Berman утверждают, что в машины моделей BMW X5 и 335d было встроено программное обеспечение, позволяющее скрывать данные о высоком уровне вредных веществ в выхлопах, сообщает



В суд в штате Нью-Джерси подан иск против немецкого автоконцерна BMW, который обвиняют в манипулировании данными о выхлопах дизельных двигателей. Манипуляции затронули десятки тысяч автомобилей, сообщает адвокатская контора Hagens Berman, являющаяся одним из истцов.



Адвокаты обвиняют BMW в сговоре с компаниями Robert Bosch GmbH и Robert Bosch LLC, в результате которого, как утверждается, было создано программное обеспечение, позволяющее скрывать данные о высоком уровне вредных веществ в выхлопах моторов при проведении соответствующих тестов.



Таким образом были обмануты, в частности, владельцы моделей BMW X5 и 335d, которые концерн представлял как "безвредные для окружающей среды", отмечают адвокаты, указывая на то, что обладатели машин этих моделей должны получить право на компенсацию.



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В феврале баварский автоконцерн сообщил Федеральному управлению по вопросам транспортных средств, что дефектное программное обеспечение было установлено примерно на 11 тысяч автомобилей, напоминает информагентство Reuters. В BMW пояснили, что это было сделано по ошибке и не является манипуляцией данными об отчистке выхлопных газов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Адвокаты из Hagens Berman утверждают, что в машины моделей BMW X5 и 335d было встроено программное обеспечение, позволяющее скрывать данные о высоком уровне вредных веществ в выхлопах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW В суд в штате Нью-Джерси подан иск против немецкого автоконцерна BMW, который обвиняют в манипулировании данными о выхлопах дизельных двигателей. Манипуляции затронули десятки тысяч автомобилей, сообщает адвокатская контора Hagens Berman, являющаяся одним из истцов.Адвокаты обвиняют BMW в сговоре с компаниями Robert Bosch GmbH и Robert Bosch LLC, в результате которого, как утверждается, было создано программное обеспечение, позволяющее скрывать данные о высоком уровне вредных веществ в выхлопах моторов при проведении соответствующих тестов.Таким образом были обмануты, в частности, владельцы моделей BMW X5 и 335d, которые концерн представлял как "безвредные для окружающей среды", отмечают адвокаты, указывая на то, что обладатели машин этих моделей должны получить право на компенсацию.В феврале баварский автоконцерн сообщил Федеральному управлению по вопросам транспортных средств, что дефектное программное обеспечение было установлено примерно на 11 тысяч автомобилей, напоминает информагентство Reuters. В BMW пояснили, что это было сделано по ошибке и не является манипуляцией данными об отчистке выхлопных газов.



