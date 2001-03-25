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Раздел: Авто  
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В Китае установили огромный автомат для продажи автомобилей

В Китае установили огромный автомат для продажи автомобилей На данный момент доступна только выдача машин на тест-драйв.

Китайский гигант в сфере онлайн-торговли Alibaba и американский автопроизводитель Ford запустили в Гуанчжоу первый в мире вендинговый автомат по продаже автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на EconomistUA.

Устройство высотой 20 метров является, по все видимости, крупнейшим торговым автоматом в мире, и вмещает в себя 42 автомобиля. Компания-производитель назвала свою разработку Super Test Drive очень просто. Воспользоваться ей очень просто – нужно просто выбрать понравившийся автомобиль, заплатить 99 юаней (16 долларов) и получить право на трехдневный тест-драйв железного коня.

Торговый автомат использует систему распознавания лиц для идентификации потребителя. После подтверждения выбранный автомобиль опускается на землю.

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На данный момент торговый автомат предназначен только для тестирования автомобилей. Если вы захотите купить машину, то нужно обращаться в представительство Alibaba, администрация которой заявляет, что не собирается бросать вызов традиционной модели дилерства.
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 Теги: Китай, автомобили, продажа

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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