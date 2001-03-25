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Раздел: Авто  
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Geely анонсировала свою новинку для европейского рынка

Geely анонсировала свою новинку для европейского рынкаКомпания разработала эту модель специально для Европы.

Geely представила новый кроссовер, который разрабатывался специально для Европы. Автомобиль презентовали в Нидерландах. Новинка, которая называется Lynk&Co 02, будет выпускаться на заводе Volvo в Бельгии. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.

Lynk&Co – премиальный бренд, который принадлежит Geely. Равно как и марка Volvo.

Основными конкурентами автомобиля называются Mercedes GLA и Audi Q2. Продажи новинки в Европе начнутся в 2020 году. В компании подчеркнули, что автомобилю отводят «центральное место в планах бренда по приобретению доли на европейском рынке».

Новинка построена на переднеприводной модульной платформе, которую также использует кроссовер Volvo XC40.

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Автомобиль получил, в том числе гибридною силовую установку. По неофициальным данным, в ее состав войдут:

трехцилиндровый бензиновый турбомотор;
электрический двигатель;
аккумуляторы;
7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Запас хода исключительно на электротяге составит около 50 километров. Также ожидается, что после 2020 года у кроссовера появится полностью электрическая версия, которая сможет проехать без подзарядки до 600 километров.
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 Теги: Geely, авто, новинка

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Сегодня, 21:37 » Автор: Едгар Букмирза
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