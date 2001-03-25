Раздел: Авто
Geely анонсировала свою новинку для европейского рынка
Компания разработала эту модель специально для Европы.
Geely представила новый кроссовер, который разрабатывался специально для Европы. Автомобиль презентовали в Нидерландах. Новинка, которая называется Lynk&Co 02, будет выпускаться на заводе Volvo в Бельгии. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.
Lynk&Co – премиальный бренд, который принадлежит Geely. Равно как и марка Volvo.
Основными конкурентами автомобиля называются Mercedes GLA и Audi Q2. Продажи новинки в Европе начнутся в 2020 году. В компании подчеркнули, что автомобилю отводят «центральное место в планах бренда по приобретению доли на европейском рынке».
Новинка построена на переднеприводной модульной платформе, которую также использует кроссовер Volvo XC40.
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Автомобиль получил, в том числе гибридною силовую установку. По неофициальным данным, в ее состав войдут:
трехцилиндровый бензиновый турбомотор;
электрический двигатель;
аккумуляторы;
7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Запас хода исключительно на электротяге составит около 50 километров. Также ожидается, что после 2020 года у кроссовера появится полностью электрическая версия, которая сможет проехать без подзарядки до 600 километров.
Geely представила новый кроссовер, который разрабатывался специально для Европы. Автомобиль презентовали в Нидерландах. Новинка, которая называется Lynk&Co 02, будет выпускаться на заводе Volvo в Бельгии. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.
Lynk&Co – премиальный бренд, который принадлежит Geely. Равно как и марка Volvo.
Основными конкурентами автомобиля называются Mercedes GLA и Audi Q2. Продажи новинки в Европе начнутся в 2020 году. В компании подчеркнули, что автомобилю отводят «центральное место в планах бренда по приобретению доли на европейском рынке».
Новинка построена на переднеприводной модульной платформе, которую также использует кроссовер Volvo XC40.
Читайте также: Mercedes-Benz официально анонсировала свою новинку
Автомобиль получил, в том числе гибридною силовую установку. По неофициальным данным, в ее состав войдут:
трехцилиндровый бензиновый турбомотор;
электрический двигатель;
аккумуляторы;
7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Запас хода исключительно на электротяге составит около 50 километров. Также ожидается, что после 2020 года у кроссовера появится полностью электрическая версия, которая сможет проехать без подзарядки до 600 километров.
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