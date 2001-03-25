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Раздел: Авто  
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Kia показала новый кроссовер Sportage

Kia показала новый кроссовер SportageВ модельном ряду бренда в Китае он позиционируется на ступень выше компактного кроссовера Kia KX3.

Кроссовер, ориентированный на рынок Китая, базируется на платформе предыдущего поколения модели.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

В салоне — 8-дюймвый дисплей мультимедийной систему, электронная приборная панель, а за доплату можно заказать кожаный салон, камеру заднего вида и подогрев всех сидений. Из электронных ассистентов клиентам доступны системы автоматического торможения и слежения за дорожной разметкой.

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От предыдущего "Спортэйджа" кроссовер унаследует не только "тележку", но также двухлитровым атмосферный двигатель мощностью 161 л.с., который работает как с "механикой", так и с "автоматом". Привод — исключительно передний.
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 Теги: Kia, Sportage, кроссовер

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Сегодня, 23:19 » Автор: Едгар Букмирза
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