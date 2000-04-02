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Раздел: Авто  
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В Германии сфотографировали новый Mercedes-Benz A-Class

В Германии сфотографировали новый Mercedes-Benz A-Class Снимки были сделаны во время тестирования машины.

В Интернете появились шпионские фотографии нового поколения компактного седана Mercedes-Benz A-Class, который был замечен во время тестов на треке Нюрбургринг в Германии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Mercedes-Benz в последнее время много внимания уделяет кроссоверам, так как этот сегмент автомобильного рынка ежегодно очень быстро увеличивается. И в дальнейшем немцы хотят быть лидерами сегмента SUV. Однако, они не забывают и про свои седаны. Так, скоро должна состояться премьера седана Mercedes-Benz A-Class нового поколения.

На шпионских фотографиях новый A-Class показан в камуфляже, но это не помешало нам увидеть, что он получил спортивный дизайн кузова, более агрессивный, чем у модели текущего поколения. И это при том, что перед нами работа стандартного Mercedes, а не его спортивного подразделения AMG. Без сомнения, спортивный дизайн привлечет к этой модели новых покупателей.

Салон должен быть выполнен в таком же цифровом стиле, что у других новых автомобилей Mercedes-Benz. Естественно, автомобиль получит все современные системы безопасности, в том числе и активные системы безопасности.

Про линейку двигателей пока мало информации. Понятно, что в нее войдут бензиновые и дизельные агрегаты, но какие именно? Наверное, это будет 1,3 л двигатель мощностью 163 л.с. и 2,0 л мотор с турбонадувом мощностью 224 л.с.

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Mercedes-Benz пока не объявил, когда состоится официальная премьера нового Mercedes-Benz A-Class, но мы думаем, что это может произойти в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Во всяком случае, тестируемый автомобиль выглядит уже почти готовым к серийному производству.

В Германии сфотографировали новый Mercedes-Benz A-Class
В Германии сфотографировали новый Mercedes-Benz A-Class
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 Теги: Mercedes, фото

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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