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У Tesla Model X появился серьезный американский конкурент

У Tesla Model X появился серьезный американский конкурент Представленные модели имеют высокие технические характеристики.

У «Теслы» появился серьезный конкурент. В США представили два электрических кроссовера, которые по запасу хода не уступают Model X и выглядят, как минимум, не хуже. При этом стоят значительно дешевле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Речь идет об электрических паркетниках SF5 и SF7 компании SF Motors, основанной китайской группой Sokon. Мощность силовых установок новинок может превышать 1 000 лошадиных сил.

На одном заряде батареи электрокары способны проезжать около 500 километров – чуть больше, чем Tesla Model X, которая входит в топ-10 электромобилей по запасу хода.

Предположительно, цены на SF5 будут стартовать с $50 000. А это значит, что новинка будет стоить почти на $30 000 дешевле, чем базовая версия Model X.

Кроссоверы SF5 и SF7 построены на единой платформе, которая позволяет использовать конфигурации с двумя, тремя и четырьмя электромоторами. Эту архитектуру, а также двигатели и аккумуляторы, марка проектирует самостоятельно. Собственный центр исследований и разработок SF Motors находится в Кремниевой долине.

Выпуск электромобилей будет налажен на заводе в США, где раньше выпускались внедорожники Hummer.

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Первым на рынок выйдет компактный кроссовер SF5. Он появится в 2019 году. Следом за ним запустят более крупную модель – SF7.
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 Теги: Tesla Model X, SF Motors

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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