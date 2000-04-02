Раздел: Авто
Geely анонсировала выпуск гибридной версии седана Emgrand GT
Новинка получит приставку в названии GE и будет представлена в 9 апреля нынешнего года.
Компания Geely анонсировала появление гибридной версии седана Emgrand GT. На местном рынке этот автомобиль продается под названием Borui. Новинка получит приставку в названии GE и будет представлена в 9 апреля нынешнего года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
На данный момент китайский бренд уже опубликовал изображения салона машины. Судя по снимкам, седан получит1 2,2-дюймовым сенсорным экраном и необычную подсветку. Также машину укомплектуют беспроводной зарядкой для смартфонов.
Читайте также: Mercedes C-Class превратят в гибрид
По данным CarsNewsChina, в состав гибридной силовой установки Emgrand GT войдет 1,5-литровый бензиновый турбомотор. Агрегат будет работать совместно с электродвигателем и семиступенчатым «роботом». От стандартной версии седана гибрид будет также отличаться другими бамперами и ново решеткой радиатора.
Компания Geely анонсировала появление гибридной версии седана Emgrand GT. На местном рынке этот автомобиль продается под названием Borui. Новинка получит приставку в названии GE и будет представлена в 9 апреля нынешнего года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
На данный момент китайский бренд уже опубликовал изображения салона машины. Судя по снимкам, седан получит1 2,2-дюймовым сенсорным экраном и необычную подсветку. Также машину укомплектуют беспроводной зарядкой для смартфонов.
Читайте также: Mercedes C-Class превратят в гибрид
По данным CarsNewsChina, в состав гибридной силовой установки Emgrand GT войдет 1,5-литровый бензиновый турбомотор. Агрегат будет работать совместно с электродвигателем и семиступенчатым «роботом». От стандартной версии седана гибрид будет также отличаться другими бамперами и ново решеткой радиатора.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
756
0
Оставьте свой комментарий