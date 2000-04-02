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Раздел: Авто  
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Geely анонсировала выпуск гибридной версии седана Emgrand GT

Geely анонсировала выпуск гибридной версии седана Emgrand GTНовинка получит приставку в названии GE и будет представлена в 9 апреля нынешнего года.

Компания Geely анонсировала появление гибридной версии седана Emgrand GT. На местном рынке этот автомобиль продается под названием Borui. Новинка получит приставку в названии GE и будет представлена в 9 апреля нынешнего года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

На данный момент китайский бренд уже опубликовал изображения салона машины. Судя по снимкам, седан получит1 2,2-дюймовым сенсорным экраном и необычную подсветку. Также машину укомплектуют беспроводной зарядкой для смартфонов.

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По данным CarsNewsChina, в состав гибридной силовой установки Emgrand GT войдет 1,5-литровый бензиновый турбомотор. Агрегат будет работать совместно с электродвигателем и семиступенчатым «роботом». От стандартной версии седана гибрид будет также отличаться другими бамперами и ново решеткой радиатора.

Geely анонсировала выпуск гибридной версии седана Emgrand GT
Geely анонсировала выпуск гибридной версии седана Emgrand GT
Geely анонсировала выпуск гибридной версии седана Emgrand GT
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 Теги: Geely, гибрид

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Сегодня, 13:30 » Автор: Богдан Процив
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